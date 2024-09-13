В спальне семьи обнаружили туннель, ведущий к платиновой шахте (фото)

Владелица дома рассказала, что двое незнакомцев угрожали ей и ее семье и стали жить в их доме, чтобы получить доступ к шахте. Полиция арестовала супругов, обвинив их в незаконной добыче полезных ископаемых.

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Владелец дома, 65-летний мужчина, утверждает, что он и его жена были вынуждены помогать банде преступников, которая хотела получить легкий доступ к близлежащей платиновой шахте в Растенбурге, Южная Африка. Об этом пишет Daily Star.

31-летняя женщина, призналась, что знала, что дом использовался в качестве входа и выхода в туннель, который вел из главной спальни в шахту Хуселека. Рудник обладает одним из крупнейших запасов платины в стране.

"Ко мне подошли двое мужчин. Один из них был иностранцем, а другой говорил на языке, которого я не понимала. Они сказали мне, что уже давно находятся под землей, под моим домом. Незнакомцы сказали мне, что я должна позволить им войти в их шахту через мой дом. Они сказали, что им нужно зарабатывать деньги. Иностранцы угрожали. Сделай или умри, говорили они", — рассказала женщина местным СМИ.

Владелец дома утверждает, что его и его жену заставили помогать преступникам Фото: Jam Press

По ее словам, подозреваемые установили для семьи строгие правила, что можно и что нельзя делать в собственном доме.

"Мы жили с этими людьми в доме, и они даже установили для нас правила. Моим детям не разрешалось пользоваться ванной. Они должны были жить в своей комнате, и им тоже были даны правила", — отметила женщина.

Туннель, ведущий к платиновому руднику Фото: Jam Press

Она также заявила, что ей было приказано никогда не смотреть на людей, входящих и выходящих из дома. Паре предъявлены обвинения в незаконной добыче полезных ископаемых, хранении предполагаемых краденых товаров и вмешательстве в работу основных объектов инфраструктуры.

"Команда получила наводку и произвела аресты. "Предполагается, что владелец дома, который живет в нем с семьей, использовал отверстие в полу комнаты или позволил другим использовать его в качестве входа в близлежащий шахтный ствол. При содействии службы безопасности шахты часть имущества шахты и другое оборудование были найдены в доме", — пояснила представительцина полиции Аманда Фунани.

Ранее Фокус сообщал, что женщина устраивала поджоги, чтобы посмотреть на пожарных и пофлиртовать с ними. Она хотела познакомиться с мужчиной в форме. Тот факт, что подозреваемая присутствовала на последних пожарах, вызвал подозрения у пожарной службы.

Также стало известно, что мужчина установил камеру в фальшивом камне и снял тысячи людей на горячих источниках. Женщина заметила странные отражения в скале, поняла, что в нее встроена шпионская камера, и заявила в полицию. Предполагаемого преступника поймали на горячем.