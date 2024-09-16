Моторошне видовище: жінка спіймала величезну стародавню рибу завдовжки 2,5 метра

Емілі Сонг відразу ж сфотографувалася зі своїм рекордним уловом, який виявився в півтора раза довшим за неї саму, а потім відпустила у річку.

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Емілі Сонг з Техасу (США) спіймала стародавню рибу неймовірних розмірів. Габарити алігаторевої щуки перевершують показники найбільших представників цього виду, які офіційно реєструвала Міжнародна асоціація спортивного рибальства (IGFA). Про це пише видання Outdoor Life.

Експерти прискіпливо виміряли рибу: її довжина становила 2,5 м, а товщина у найширшому місці — 1,3 м. Емілі Сонг відразу ж сфотографувалася зі своїм рекордним уловом, який виявився в півтора раза довшим за неї саму, а потім відпустила в річку. Рибачка каже, що раніше ловила переважно трикілограмових окунів.

Вважається, що маса алігаторевих щук такої довжини становить від 129 до 142 кілограмів. Якби рибу зважили, Емілі могла б претендувати на світовий рекорд, адже найбільша офіційно зареєстрована алігаторева щука важила всього 128 кілограмів. Рекорд серед жінок становить 60 кілограмів.

Сонг знадобилося майже 30 хвилин, щоб завести щуку на мілину і дістати з води на берег. Риба перед цим зробила кілька потужних ривків, обірвавши майже 100 ярдів волосіні.

"Ми не вбиваємо і не зважуємо представників цього виду, тому що вони занадто цінні як живий ресурс… Я не хочу оцінювати вагу риби, але я б сказав, що вона була приблизно 300 фунтів (орієнтовно 136 кг)", — розповідає Пол Майєрс, відомий гід з риболовлі на узбережжі Техасу.

Він не став називати точне місце, де Сонг зловила свою здобич, але заперечує, що це річка Трініті — одне з найвідоміших місць вилову алігаторевих щук в штаті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у чеському водосховищі Катержина, що за сім кілометрів від кордону із Саксонією поблизу містечка Тепліце, протягом останніх тижнів чоловіки неодноразово виловлювали справжніх "монстрів". Кажуть, що у цій таємничій водоймі водяться риби завбільшки у людський зріст.

Крім того, біля узбережжя провінції Пхукет (Таїланд) рибалки витягли з води гігантську рибу довжиною понад 2,5 метра та вагою 8,6 кг. Це так звана "риба-землетрус" (оселедцевий король), яку в японській міфології називають передвісницею стихійних лих та епідемій.