Жуткое зрелище: женщина поймала огромную древнюю рыбу длиной 2,5 метра

Эмили Сонг сразу же сфотографировалась со своим рекордным уловом, который оказался в полтора раза длиннее ее самой, а затем отпустила в реку.

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Эмили Сонг из Техаса (США) поймала древнюю рыбу невероятных размеров. Габариты аллигаторевой щуки превышают показатели крупнейших представителей этого вида, которые официально регистрировала Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA). Об этом пишет издание Outdoor Life.

Эксперты придирчиво измерили рыбу: ее длина составила 2,5 м, а толщина в самом широком месте — 1,3 м. Эмили Сонг сразу же сфотографировалась со своим рекордным уловом, который оказался в полтора раза длиннее ее самой, а затем отпустила в реку. Рыбачка говорит, что раньше ловила преимущественно трехкилограммовых окуней.

Считается, что масса алигаторевых щук такой длины составляет от 129 до 142 килограммов. Если бы рыбу взвесили, Эмили могла бы претендовать на мировой рекорд, ведь самая большая официально зарегистрированная алигаторева щука весила всего 128 килограммов. Рекорд среди женщин составляет 60 килограммов.

Сонг понадобилось около 30 минут, чтобы завести щуку на мель и достать из воды на берег. Рыба перед этим сделала несколько мощных рывков, оборвав почти 100 ярдов лески.

"Мы не убиваем и не взвешиваем представителей этого вида, потому что они слишком ценны как живой ресурс... Я не хочу оценивать вес рыбы, но я бы сказал, что она была около 300 фунтов (ориентировочно 136 кг)", — рассказывает Пол Майерс, известный гид по рыбалке на побережье Техаса.

Он не стал называть точное место, где Сонг поймала свою добычу, но отрицает, что это река Тринити — одно из самых известных мест вылова аллигаторевых щук в штате.

Напомним, ранее Фокус писал, что в чешском водохранилище Катержина, что в семи километрах от границы с Саксонией вблизи городка Теплице, в течение последних недель мужчины неоднократно вылавливали настоящих "монстров". Говорят, что в этом таинственном водоеме водятся рыбы величиной в человеческий рост.

Кроме того, у побережья провинции Пхукет (Таиланд) рыбаки вытащили из воды гигантскую рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. Это так называемая "рыба-землетрясение" (селедочный король), которую в японской мифологии называют предвестницей стихийных бедствий и эпидемий.