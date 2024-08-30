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МирФан

Самый большой улов за всю историю: мужчины поймали рекордную рыбу весом 57 кг

Озерный осетр, рыба рекордных размеров, улов, рыбаки из США, достижения, курьезы
Фото: Facebook | Озерный осетр рекордных размеров

Специалисты объяснили, что проводят исследования ежегодно, чтобы следить за численностью осетров, их перемещениями и условиями существования.

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Озерного осетра рекордного размера поймали в американском штате Мичиган. Пойманная рыба длиной 182 сантиметра и весит около 57 килограммов. Об этом сообщили сотрудники Департамента природных ресурсов (MDNR) в Facebook.

Специалисты приехали на озеро Сент-Клер для ежегодного сбора данных по осетровым, они ловили рыб, измеряли их, а затем записывали полученную информацию и отпускали добычу обратно в воду. Среди большого количества представителей уникального вида был и настоящий рекордсмен.

"Экипаж выловил самый большой (по длине) улов за всю историю исследования. Было настоящей неожиданностью узнать, что некоторым из этих рыб уже исполнилось 80 лет", — указано в посте.

К слову, озерные осетровые обычно имеют длину от 121 до 183 см и весят от 30 до 80 килограммов. По данным Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, они могут жить от 50 до 100 лет.

Озерный осетр, рыба рекордных размеров, улов, рыбаки из США, достижения, курьезы Fullscreen
Озерные осетровые обычно имеют длину от 121 до 183 см и весят от 30 до 80 кг
Фото: Facebook

Специалисты объяснили, что проводят исследования ежегодно, чтобы следить за численностью осетров, их перемещениями и условиями существования.

"Эти измерения предоставляют нашим биологам и техникам информацию о состоянии озерного осетра. Это помогает отслеживать их численность, выживание, перемещение, использование среды обитания и т.д.", — говорится в сообщении MDNR на Facebook.

Доисторические рыбы имели хвост похожий на хвост акулы и бронированный пластинами покров.

Пользователи Facebook поздравили рыбаков с огромным уловом, а также поделились собственными историями.

  • "Моему папе на этой неделе исполняется 80 лет, подумать только, что эта рыба живет с 40-х годов... Это нереально!";
  • "Черт возьми, она 80 лет избегала крючка";
  • "Надеюсь, вы все ее отпустили?".
  • "Просто удивительно".

Напомним, ранее Фокус писал, что рыбак из Миссури (США) выловил в озере Ваппапелло рыбу, которая оказалась северным змееголовом. Это четвертый по счету представитель вида, официально пойманный в штате. Эти рыбы вырастают до 3 футов в длину, а также имеют узоры на туловище, как у питона.

Кроме того, у побережья провинции Пхукет (Таиланд) рыбаки вытащили из воды гигантскую рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. Это так называемая "рыба-землетрясение" (селедочный король), которую в японской мифологии называют предвестницей стихийных бедствий и эпидемий.