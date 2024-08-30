Самый большой улов за всю историю: мужчины поймали рекордную рыбу весом 57 кг

Специалисты объяснили, что проводят исследования ежегодно, чтобы следить за численностью осетров, их перемещениями и условиями существования.

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Озерного осетра рекордного размера поймали в американском штате Мичиган. Пойманная рыба длиной 182 сантиметра и весит около 57 килограммов. Об этом сообщили сотрудники Департамента природных ресурсов (MDNR) в Facebook.

Специалисты приехали на озеро Сент-Клер для ежегодного сбора данных по осетровым, они ловили рыб, измеряли их, а затем записывали полученную информацию и отпускали добычу обратно в воду. Среди большого количества представителей уникального вида был и настоящий рекордсмен.

"Экипаж выловил самый большой (по длине) улов за всю историю исследования. Было настоящей неожиданностью узнать, что некоторым из этих рыб уже исполнилось 80 лет", — указано в посте.

К слову, озерные осетровые обычно имеют длину от 121 до 183 см и весят от 30 до 80 килограммов. По данным Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, они могут жить от 50 до 100 лет.

Озерные осетровые обычно имеют длину от 121 до 183 см и весят от 30 до 80 кг Фото: Facebook

Специалисты объяснили, что проводят исследования ежегодно, чтобы следить за численностью осетров, их перемещениями и условиями существования.

"Эти измерения предоставляют нашим биологам и техникам информацию о состоянии озерного осетра. Это помогает отслеживать их численность, выживание, перемещение, использование среды обитания и т.д.", — говорится в сообщении MDNR на Facebook.

Доисторические рыбы имели хвост похожий на хвост акулы и бронированный пластинами покров.

Пользователи Facebook поздравили рыбаков с огромным уловом, а также поделились собственными историями.

"Моему папе на этой неделе исполняется 80 лет, подумать только, что эта рыба живет с 40-х годов... Это нереально!";

"Черт возьми, она 80 лет избегала крючка";

"Надеюсь, вы все ее отпустили?".

"Просто удивительно".

Напомним, ранее Фокус писал, что рыбак из Миссури (США) выловил в озере Ваппапелло рыбу, которая оказалась северным змееголовом. Это четвертый по счету представитель вида, официально пойманный в штате. Эти рыбы вырастают до 3 футов в длину, а также имеют узоры на туловище, как у питона.

Кроме того, у побережья провинции Пхукет (Таиланд) рыбаки вытащили из воды гигантскую рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. Это так называемая "рыба-землетрясение" (селедочный король), которую в японской мифологии называют предвестницей стихийных бедствий и эпидемий.