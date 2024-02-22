Несет беду: поймана рыба, которая считается предвестницей неминуемой катастрофы (фото)

Представители этого вида могут вырастать до 17 метров в длину и весить до 200 кг. Их змеевидные тела без чешуи могут выдерживать напор воды на глубине до 1000 метров.

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У побережья провинции Пхукет (Таиланд) рыбаки вытащили из воды гигантскую рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. Это так называемая "рыба-землетрясение" (селедочный король), которую в японской мифологии называют предвестницей стихийных бедствий и эпидемий. Об этом пишет издание Metro.

Находка вызвала беспокойство у тайцев, ведь за несколько дней до разрушительного землетрясения на Филиппинах в 2017 году, в результате которого погибло шесть человек и более 120 получили ранения, также наблюдали подобных глубоководных существ.

Эксперты успокаивают, что это лишь суеверия. На самом деле эти рыбы живут на глубине более километра и крайне редко поднимаются на поверхность. Если это случается, то скорее всего из-за болезни или внезапного изменения давления.

"Рыба-землетрясение" живет на глубине более километра и крайне редко поднимается на поверхность. Фото: Jam Press

Представители вида могут вырастать до 17 метров в длину и весить до 200 кг. Их змеевидные тела без чешуи могут выдерживать напор воды на глубине до 1000 метров, но быстро погибают на мелководье.

Экземпляр, найденный возле Таиланда, после изучения специалистами передадут в музей. В частности биологи проанализируют состояние здоровья рыбы и причины, которые заставили ее всплыть из глубин.

Региональный начальник рыбного хозяйства Ситтипхоль Муангсонг осмотрел существо вместе с представителями Центра исследований и развития прибрежного рыболовства Пхукета. По его словам, туша была в хорошем состоянии, за исключением небольшой раны на голове.

Представители вида могут вырастать до 17 метров в длину и весить до 200 кг. Фото: Jam Press Представители вида могут вырастать до 17 метров в длину и весить до 200 кг. Фото: Jam Press

Джетсада Дендуангборипант, профессор биологии в университете Чулалонгкорн, предположил, что появление этой рыбы, скорее всего, связано с болезнями или изменением течений.

"Открытие этой рыбы не предсказывает землетрясения или цунами, это лишь предположение. На самом деле они в основном всплывают на поверхность, потому что болеют или близки к смерти", — отметил ученый.

Экземпляр, найденный возле Таиланда, после изучения специалистами передадут в музей. Фото: Jam Press

Вместе с тем, стоит заметить, что ранее опасения людей таки "подтвердились" событиями 2011 года, когда в Японии произошло землетрясение, а также цунами, повлекшее аварию на АЭС "Фукусима-1". Журналисты пишут, что в течение двух лет перед трагедией много таких рыб находили у побережья островов.

Напомним, ранее Фокус писал о 34-летнем рыбаке Гекторе Родригесе, который выловил редкого атлантического лосося во время рыбалки в Лондоне. Это одна из первых подобных находок за последние 200 лет. Мужчина поймал эту 3-фунтовую (1,36 кг) рыбу в притоке Темзы — реке Вондл. Теперь экологи надеются, что популяция атлантического лосося, который находится под угрозой вымирания, возможно, со временем восстанавливается в этом водоеме.

Также рыбак Ллойд Уотсон из Великобритании поймал в искусственном озере Чу-Вэлли, что вблизи Бристоля, щуку с рекордным весом — 47 фунтов 5 унций (почти 22 кг).