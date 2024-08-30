Найбільший улов за всю історію: чоловіки спіймали рекордну рибу вагою 57 кг

Фахівці пояснили, що проводять дослідження щороку, щоб стежити за чисельністю осетрів, їхніми переміщеннями та умовами існування.

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Озерного осетра рекордного розміру спіймали в американському штаті Мічиган. Спіймана риба завдовжки 182 сантиметри та важить близько 57 кілограмів. Про це повідомили співробітники Департаменту природних ресурсів (MDNR) у Facebook.

Фахівці приїхали на озеро Сент-Клер для щорічного збору даних щодо осетрових, вони ловили риб, вимірювали їх, а згодом записували отриману інформацію й відпускали здобич назад у воду. Серед великої кількості представників унікального виду був й справжній рекордсмен.

"Екіпаж виловив найбільший (за довжиною) улов за всю історію дослідження. Було справжньою несподіванкою дізнатися, що деяким з цих риб вже виповнилося 80 років", — зазначено в дописі.

До слова, озерні осетрові зазвичай мають довжину від 121 до 183 см і важать від 30 до 80 кілограмів. За даними Служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США, вони можуть жити від 50 до 100 років.

Озерні осетрові зазвичай мають довжину від 121 до 183 см і важать від 30 до 80 кілограмів Фото: Facebook

Фахівці пояснили, що проводять дослідження щороку, щоб стежити за чисельністю осетрів, їхніми переміщеннями та умовами існування.

"Ці заходи надають нашим біологам і технікам інформацію про стан озерного осетра. Це допомагає відстежувати їх чисельність, виживання, переміщення, використання середовища проживання тощо", — йдеться у повідомленні MDNR на Facebook.

Доісторичні риби мали хвіст схожий на хвіст акули і броньований пластинами покрив.

Користувачі Facebook привітали рибалок з велетенським уловом, а також поділились власними історіями.

"Моєму татові цього тижня виповнюється 80 років, подумати тільки, що ця риба водиться з 40-х років… Це нереально!";

"Чорт забирай, вона 80 років уникала гачка";

"Сподіваюся, ви всі її відпустили?".

"Просто дивовижно".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що рибак з Міссурі (США) виловив в озері Ваппапелло рибу, яка виявилася північним змієголовом. Це четвертий за рахунком представник виду, офіційно впійманий у штаті. Ці риби виростають до 3 футів завдовжки, а також мають візерунки на тулубі, як у пітона.

Крім того, біля узбережжя провінції Пхукет (Таїланд) рибалки витягли з води гігантську рибу довжиною понад 2,5 метра та вагою 8,6 кг. Це так звана "риба-землетрус" (оселедцевий король), яку в японській міфології називають передвісницею стихійних лих та епідемій.