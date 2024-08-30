Найбільший улов за всю історію: чоловіки спіймали рекордну рибу вагою 57 кг
Фахівці пояснили, що проводять дослідження щороку, щоб стежити за чисельністю осетрів, їхніми переміщеннями та умовами існування.
Озерного осетра рекордного розміру спіймали в американському штаті Мічиган. Спіймана риба завдовжки 182 сантиметри та важить близько 57 кілограмів. Про це повідомили співробітники Департаменту природних ресурсів (MDNR) у Facebook.
Фахівці приїхали на озеро Сент-Клер для щорічного збору даних щодо осетрових, вони ловили риб, вимірювали їх, а згодом записували отриману інформацію й відпускали здобич назад у воду. Серед великої кількості представників унікального виду був й справжній рекордсмен.
"Екіпаж виловив найбільший (за довжиною) улов за всю історію дослідження. Було справжньою несподіванкою дізнатися, що деяким з цих риб вже виповнилося 80 років", — зазначено в дописі.
До слова, озерні осетрові зазвичай мають довжину від 121 до 183 см і важать від 30 до 80 кілограмів. За даними Служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США, вони можуть жити від 50 до 100 років.
Фахівці пояснили, що проводять дослідження щороку, щоб стежити за чисельністю осетрів, їхніми переміщеннями та умовами існування.
"Ці заходи надають нашим біологам і технікам інформацію про стан озерного осетра. Це допомагає відстежувати їх чисельність, виживання, переміщення, використання середовища проживання тощо", — йдеться у повідомленні MDNR на Facebook.
Доісторичні риби мали хвіст схожий на хвіст акули і броньований пластинами покрив.
Користувачі Facebook привітали рибалок з велетенським уловом, а також поділились власними історіями.
- "Моєму татові цього тижня виповнюється 80 років, подумати тільки, що ця риба водиться з 40-х років… Це нереально!";
- "Чорт забирай, вона 80 років уникала гачка";
- "Сподіваюся, ви всі її відпустили?".
- "Просто дивовижно".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що рибак з Міссурі (США) виловив в озері Ваппапелло рибу, яка виявилася північним змієголовом. Це четвертий за рахунком представник виду, офіційно впійманий у штаті. Ці риби виростають до 3 футів завдовжки, а також мають візерунки на тулубі, як у пітона.
Крім того, біля узбережжя провінції Пхукет (Таїланд) рибалки витягли з води гігантську рибу довжиною понад 2,5 метра та вагою 8,6 кг. Це так звана "риба-землетрус" (оселедцевий король), яку в японській міфології називають передвісницею стихійних лих та епідемій.