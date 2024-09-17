Живут в кроватях и засоряют в унитазах: крысолов назвал самые невероятные места обитания крыс
По словам Кирана Сэмплера, он избегает использования ловушек для крыс. Вместо этого он использует собак, которые быстро находят вредителей и убивают их.
В Великобритании женщина почувствовала, как ее коснулась крыса, когда села на унитаз. Об этом пишет издание The Mirror.
Сообщается, что женщина позвонила крысолову Кирану Сэмплеру и рассказала о своей ситуации. По ее словам, животное забралось в слив и застряло вверх ногами, а потому утонуло.
Как рассказал сам Киран, ему пришлось вытащить крысу из унитаза, что было довольно мерзко.Важно
"Представьте, что вы сидите на унитазе, и что-то вас касается", — отметил он.
Отмечается, что Киран создал страницу в Facebook Yorkshire Rat Pack в 2018 году. Там он делится историями со своей работы.
"У меня был клиент, у которого крыса жила в деревянных решетках кровати", — рассказал он.
В материале говорится, что Киран избегает использования ловушек для крыс. Вместо этого он использует собак, которые быстро находят вредителей и убивают их. Кроме того, мужчина также против того, чтобы травить крыс. Он считает, что ловушки и яд – это негуманно, а его собаки могут быстро расправиться с мелким грызуном, чтобы тот почти страдал.
"Они (лейклендские терьеры Поппи и Пенни) убивают крыс за считанные секунды. По моему мнению, это гуманнее, чем использовать яд", — отметил Киран.
Издание пишет, что крысолов может обслужить до 10 клиентов в день. Он советует перед зимой обрезать листву в садах, уменьшить количество кормушек для птиц, а также убирать экскременты за своими собаками.
"Многие люди не убирают собачьи фекалии сразу, но это привлекает их. Если они заходят на территорию, то, скорее всего, проблема в канализации", — рассказал крысолов.
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