Живут в кроватях и засоряют в унитазах: крысолов назвал самые невероятные места обитания крыс

По словам Кирана Сэмплера, он избегает использования ловушек для крыс. Вместо этого он использует собак, которые быстро находят вредителей и убивают их.

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В Великобритании женщина почувствовала, как ее коснулась крыса, когда села на унитаз. Об этом пишет издание The Mirror.

Сообщается, что женщина позвонила крысолову Кирану Сэмплеру и рассказала о своей ситуации. По ее словам, животное забралось в слив и застряло вверх ногами, а потому утонуло.

Как рассказал сам Киран, ему пришлось вытащить крысу из унитаза, что было довольно мерзко.

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"Представьте, что вы сидите на унитазе, и что-то вас касается", — отметил он.

Отмечается, что Киран создал страницу в Facebook Yorkshire Rat Pack в 2018 году. Там он делится историями со своей работы.

"У меня был клиент, у которого крыса жила в деревянных решетках кровати", — рассказал он.

В материале говорится, что Киран избегает использования ловушек для крыс. Вместо этого он использует собак, которые быстро находят вредителей и убивают их. Кроме того, мужчина также против того, чтобы травить крыс. Он считает, что ловушки и яд – это негуманно, а его собаки могут быстро расправиться с мелким грызуном, чтобы тот почти страдал.

"Они (лейклендские терьеры Поппи и Пенни) убивают крыс за считанные секунды. По моему мнению, это гуманнее, чем использовать яд", — отметил Киран.

Издание пишет, что крысолов может обслужить до 10 клиентов в день. Он советует перед зимой обрезать листву в садах, уменьшить количество кормушек для птиц, а также убирать экскременты за своими собаками.

"Многие люди не убирают собачьи фекалии сразу, но это привлекает их. Если они заходят на территорию, то, скорее всего, проблема в канализации", — рассказал крысолов.

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