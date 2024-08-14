Разгадана тайна крысы в "щетинистой броне": более 200 лет не давала ученым покоя (фото)

Мы знаем о существовании дикобразов и крыс, но могли ли мы подумать о том, что в мире существует помесь этих двух животных.

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За более 4,5 миллиарда лет Земля успела стать домом для невероятного количества животных: некоторые из них хорошо известны науке, другие — давно вымерли, а третьи не перестают удивлять ученых. Последнее касается и крыс с щетинистыми шипами, пишет IFLScience.

Эти животные, также известные как тонкоиглые дикобразы или крысы с щетинистыми шипами (Chaetomys subspinosus), выглядят как смесь крыс и дикобразов. Впервые вид был описан более 200 лет назад, еще в 1818 году, и является единственным видом, принадлежащим к своему роду.

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Отличительная черта этих животных заложена в названии — их тела покрыты короткими, похожими на щетинки шипами. Как правило, они коричневого или серого цвета. Исследователи отмечают, что размеры животного соизмеримы с размерами небольшой кошки, а их масса составляет около 1,3 килограмма.

Крысы с щетинистыми шипами обитают в бразильском атлантическом лесу, где они почти исключительно живут на деревьях, питаясь листьями. Животные также ведут одиночный образ жизни, а потому их довольно сложно обнаружить.

Все эти вышеизложенные факты объясняют, почему ранее считалось, что этот вид мог полностью вымереть еще в 20 веке. Последнее сообщение о наблюдении грызуна произошло более 30 лет назад, но затем бразильский биолог Ильмар Б. Сантос повторно открыл вид в северной части леса в декабре 1986 года.

Крыса с щетинистыми шипами Фото: Shutterstock

Несмотря на то, что вид был впервые открыт более 200 лет назад, лишь недавно ученые пришли к общему знаменателю о том, как классифицировать щетинисто-шипую крысу. Один из способов, которым ученые могут попытаться сгруппировать животных, — это сравнение их физических характеристик, но оказывается, что старый шипач — это некая мешанина из двух семейств. Ноги, нос и хвост животного соответствую эритезонтидам, но другие структуры, например, зубы, более соответствуют Echimyidae. После долгих споров и развития новых методов в генетике ученые все же сошлись на том, что крысы с щетинистыми шипами относятся к эретизонтидам.

Исследователи отмечают, что классификация животных играет важную роль не только для лучшего понимания животных и удовлетворения научного любопытства, но также и для понимания того, как лучше защитить вид, популяция которого неумолимо сокращается.

Основной причиной того, почему крысы с щетинистыми шипами оказались под угрозой исчезновения является масштабная вырубка лесов в ее среде обитания. Еще одной причиной стала охота на грызунов для использования в пищу. Кроме того, шипы животного используются в традиционной медицине.

Чтобы помочь сохранить щетинисто-шиповатую крысу, исследователи выявили необходимость не только в добавлении более надежной защиты от охоты и потери среды обитания, но и в повышении осведомленности людей об этих странных, но очаровательных животных и их важности для экосистемы.

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