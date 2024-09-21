Жара до +40 — не помеха: популярный в Испании курорт жалуется на нашествие крыс

Местные жители рассказали, что крысы беспрепятственно бегают в толпах людей и пугают детей. По словам жительницы города Марии дель Кармен Агилар, она видела крыс, бегающими под ногами в Парк-де-Уэлин.

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Популярный испанский курорт столкнулся с нашествием крыс — грызуны бегают по общественным местам города, что вызвало опасения из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в городе. Чиновники из местных служб здравоохранения бьют тревогу и опасаюсь за здоровье местных жителей и отдыхающих. Об этом пишет британское издание The Mirror.

В настоящее время местные власти пытаются бороться с нашествием грызунов, заполонивших улицы и залитые солнцем площади. Случаи, когда грызуны появлялись в общественных местах резко возросло, в т.ч. в таких популярных районах, как Чурриана, Хаса-де-Куэвас (Карранке) и Парк-де-Уэлин.

Местные жители рассказали, что крысы беспрепятственно бегают в толпах людей и пугают детей. По словам жительницы города Марии дель Кармен Агилар, она видела крыс, которые бегали под ногами в Парк-де-Уэлин.

"Мы боимся, крысы бегают у нас под ногами, это произошло на прошлой неделе с одним из детей", — сказала она.

Причиной появления грызунов назвали повышение температуры из-за климатических изменений. В некоторых регионах Европе столбики термометров доходят до отметки 40 °C.

Представитель Министерства здравоохранения Испании Гектор Техеро предупредил об опасной жаре.

"Жара убивает 3000 человек в год, и положение будет ухудшаться", — объяснил он, добавив, что гражданам следует адаптироваться к подобным условиям.

По его словам, в Испании температура воздуха сейчас выше. чем, к примеру, 20 лет назад. Но смертность от высокой температуры воздуха снизилась, поскольку дома сейчас лучше приспособлены: есть кондиционеры и пр.

Мэр Малаги Пенелопа Гомес признает, что нашествие грызунов — широко распространенная проблема по всей Европе. На борьбу с вредителями вместо прежнего бюджета в 142 000 евро выделили 400 000.

Представитель местных властей Франсиско Хирон, в свою очередь, поднял вопрос о росте популяции таких насекомых, как тараканы и комары, переносящие вирус Западного Нила.

Напомним, что крысолов назвал самые невероятные места обитания крыс, которые могут жить в кроватях и попадать в унитазы.

Также сообщалось, что ученые разгадали тайну крысы в "щетинистой броне", которая оставалась неразрешенной больше 200 лет.