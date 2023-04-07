Вышел трейлер долгожданного фильма "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли

Премьера картины запланирована на 16 мая.

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Трейлер исторической драмы "Жанна Дюбарри" появился в Сети, и примечательна она не только обилием роскошных костюмов, красивейших пейзажей и интересным сюжетом, но и участием в ней американского актера Джонни Деппа, который ради съемок в фильме заговорил по-французски. Ранее в СМИ фигуррировало название "Фаворитка", но в официальном трейлере картина названа именем главной героини.

Эта лента – триумфальное возвращение знаменитости в большое кино после того, как из-за развода с Эмбер Херд его взялись активно "отменять". В ней он играет французского короля Людовика XV. Главная женская роль досталась режиссеру ленты Майвенн Ле Беско, и она получилась неотразимой в роли последней фаворитки монарха, о любви которых, собственно, и повествует фильм.

Драма откроет Каннский кинофестиваль в 2023 году 16 мая.

За производство киноленты отвечают студии Why Not Productions и Wild Bunch International.

История Дюбарри была скандальной и трагичной. Жанна Беку была незаконнорожденной дочерью монаха-францисканца и швеи, в молодости занималась проституцией. Ко двору она попала только благодаря собственному упорству и обаянию, где нажила много завистников и откровенных врагов. После смерти Людовика XV ее заключили в монастырь, откуда ее позже выпустили, однако во время Французской революции ее заключили в тюрьму и обезглавили на гильотине, обвинив в том, что она помогала эмигрантам и общалась с жирондистами.

Майвенн известна ролью Дивы Плавалагуны в "Пятом элементе" Люка Бессона, с которым она состояла в браке. Также в фильме снимались Луи Гаррель ("Мечтатели"), Мельвиль Пупо ("Офицер и шпион") и знаменитый комик Пьер Ришар. Известно, что съемки фильма проходили в парижском Версале.

Ранее Фокус писал, что Джонни Депп зарабатывает на жизнь не только съемками. Он начал рисовать картины, и его работы уходят с торгов за миллионы долларов.