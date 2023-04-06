Фильм с Джонни Деппом откроет Каннский кинофестиваль

В исторической драме "Фаворитка" Депп исполнил роль короля Людовика XV.

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Джонни Депп окончательно реабилитирован после многочисленных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд. И уже совсем скоро мы увидим актера на красной дорожке. Фильм с его участием откроет Каннский кинофестиваль в 2023 году. Об этом пишет издание Variety.

Карьера Джонни Деппа в кино была приостановлена из-за судебных тяжб с его бывшей женой Эмбер Херд. Актриса обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии, что привело к тому, что его убрали из большинства франшиз в которых он был занят.

Так, Джонни Депп потерял роль Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря" и роль Гриндевальда в "Фантастических тварях".

Но после того, как он выиграл суд, то получил несколько выгодных контрактов. И фильм "Фаворитка" будет его "реабилитационным" дебютом. Интересно, но до начала съемок он плохо говорил на французском, так что ему пришлось срочно осваивать новый язык.

Джонни Депп и Майвенн Ле Беско в фильме "Фаворитка" Фото: Скриншот

В картине француженки Майвенн Ле Беско будет рассказана история короля Людовика XV и его фаворитки Жанны Дюбарри. Майвенн сама исполнит роль королевской любовницы. Сам Людовик правил 59 лет и умер крайне непопулярным монархом, оставив пустую казну.

Премьера фильма состоится 16 мая. Каннский фестиваль в этом году пройдет с 16 по 23 мая. Режиссер Рубен Остлунд, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" за фильмы "Квадрат" и "Треугольник печали", будет председательствовать в жюри.

История Дюбарри была скандальной и трагичной. Ко двору она попала только благодаря собственному упорству и обаянию. И, конечно, нажила много врагов. После смерти Людовика XV ее заключили в монастырь, откуда ее позже выпустили.

Но она была слишком знаменита, чтобы прожить остаток дней в покое. Во время Французской революции ее заключили в тюрьму и обезглавили на гильотине, обвинив в том, что она помогала эмигрантам и общалась с жирондистами.

Но для революционеров она была просто символом королевского режима и аристократической расточительности. Иронично, но согласно легенде, ее любовником был палач Анри Сансон, от руки которого она и приняла смерть на эшафоте.

Впрочем, во время вынужденного творческого перерыва Джонни Депп не скучал. Он рисовал и даже показал свои произведения. Его работы были представлены в галерее Castle Fine Art Gallery в лондонском районе Ковент-Гарден. Часть картин он продал и уже заработал более пяти миллионов долларов.

Также Джонни Депп занимался продажей своей недвижимости. За годы успешной карьеры в кино актер накупил роскошных домов, пентхаусов и ранчо по всему миру. Он даже владеет островом на Багамах, где когда-то и женился на Эмбер Херд.