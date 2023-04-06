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Фильм с Джонни Деппом откроет Каннский кинофестиваль

Джонни Депп, фаворитка, Майвенн Ле Беско, Людовик XV, каннский кинофестиваль, канны 2023
Фото: Из открытых источников | Джонни Депп в роли короля Людовика XV

В исторической драме "Фаворитка" Депп исполнил роль короля Людовика XV.

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Джонни Депп окончательно реабилитирован после многочисленных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд. И уже совсем скоро мы увидим актера на красной дорожке. Фильм с его участием откроет Каннский кинофестиваль в 2023 году. Об этом пишет издание Variety.

Карьера Джонни Деппа в кино была приостановлена из-за судебных тяжб с его бывшей женой Эмбер Херд. Актриса обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии, что привело к тому, что его убрали из большинства франшиз в которых он был занят.

Так, Джонни Депп потерял роль Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря" и роль Гриндевальда в "Фантастических тварях".

Но после того, как он выиграл суд, то получил несколько выгодных контрактов. И фильм "Фаворитка" будет его "реабилитационным" дебютом. Интересно, но до начала съемок он плохо говорил на французском, так что ему пришлось срочно осваивать новый язык.

Джонни Депп, фаворитка, Майвенн Ле Беско Fullscreen
Джонни Депп и Майвенн Ле Беско в фильме "Фаворитка"
Фото: Скриншот

В картине француженки Майвенн Ле Беско будет рассказана история короля Людовика XV и его фаворитки Жанны Дюбарри. Майвенн сама исполнит роль королевской любовницы. Сам Людовик правил 59 лет и умер крайне непопулярным монархом, оставив пустую казну.

Премьера фильма состоится 16 мая. Каннский фестиваль в этом году пройдет с 16 по 23 мая. Режиссер Рубен Остлунд, двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" за фильмы "Квадрат" и "Треугольник печали", будет председательствовать в жюри.

История Дюбарри была скандальной и трагичной. Ко двору она попала только благодаря собственному упорству и обаянию. И, конечно, нажила много врагов. После смерти Людовика XV ее заключили в монастырь, откуда ее позже выпустили.

Но она была слишком знаменита, чтобы прожить остаток дней в покое. Во время Французской революции ее заключили в тюрьму и обезглавили на гильотине, обвинив в том, что она помогала эмигрантам и общалась с жирондистами.

Но для революционеров она была просто символом королевского режима и аристократической расточительности. Иронично, но согласно легенде, ее любовником был палач Анри Сансон, от руки которого она и приняла смерть на эшафоте.

Впрочем, во время вынужденного творческого перерыва Джонни Депп не скучал. Он рисовал и даже показал свои произведения. Его работы были представлены в галерее Castle Fine Art Gallery в лондонском районе Ковент-Гарден. Часть картин он продал и уже заработал более пяти миллионов долларов.

Также Джонни Депп занимался продажей своей недвижимости. За годы успешной карьеры в кино актер накупил роскошных домов, пентхаусов и ранчо по всему миру. Он даже владеет островом на Багамах, где когда-то и женился на Эмбер Херд.