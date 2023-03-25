От французской деревни до собственного острова. Какой недвижимостью владеет Джонни Депп

Сейчас актер живет в поместье в Сомерсете в Британии, но актеру также принадлежит очень много дорогой и эксклюзивной недвижимости.

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Джонни Депп после своих скандальных судов с бывшей женой Эмбер Херд, сейчас живет тихой жизнью в своем роскошном поместье в Сомерсете в стиле аббатства Даунтон за 15,8 миллионов долларов. Однако английское поместье не единственное впечатляющее имение в портфеле недвижимости известного актера, который успел обзавестись домами по всему миру. И от некоторых из них уже успел избавиться. Об этом пишет Daily Mail.

Однако из-за бурного и очень дорогостоящего развода с актрисой Эмбер Херд, который был завершен в январе 2017 года, Депп был вынужден избавиться от некоторых своих ценных активов.

Частный остров на Багамах

Депп впервые увидел остров Литтл-Холлс-Понд-Кей во время съемок "Пиратов Карибского моря" в 2004 году и купил его за 3,6 миллиона долларов.

Именно здесь в 2015 году он отпраздновал свадьбу с Эмбер Херд. Остров в настоящее время выставлен на продажу на сайте Vladi Private Islands, где перечислены острова для продажи, но цена не указана.

Частный остров Джонни Деппа

На острове есть шесть пляжей, названных в честь детей Деппа и его бывшей девушки Ванессы Паради, лагуна с пальмами и дома на солнечных батареях.

Свадьба Деппа и Херд

"Я не думаю, что когда-либо видел такое чистое и красивое место. Вы буквально чувствуете, как успокаиваетесь, когда там находитесь. Это мгновенная свобода", — описывал Депп свой остров.

Французское поместье

От поместья, или скорей даже небольшой деревушки неподалеку от французской деревни План-де-ла-Тур площадью 37 акров, которое Депп с любовью отреставрировал для Ванессы Паради, он решил избавиться из сентиментальных чувств. И с 2015 года оно было выставлено на продажу за 15,5 миллионов долларов. Позже цену увеличили до 55 миллионов.

Французское поместье Деппа Фото: Скриншот

Депп, как говорили источники, решил "закрыть главу" своей жизни с бывшей партнершей Ванессой Паради. На восстановление имения было потрачено 14 лет и миллионы долларов. Сколько точно, не известно. Из церкви сделали гостевой дом, а из тайной исповедальни – гардеробную.

Местные ресторан превратился в семейную столовую. Прочие дома были превращены в гаражи, прачечную, гостевые и игровые комнаты.

Венецианский особняк

Исторический дом 17-го века с видом на Гранд-канал Венеции может похвастаться семью спальнями и девятью ванными комнатами. Свой венецианский особняк Джонни Депп выставил на продажу за 10,8 миллионов долларов в 2016 году.

Палаццо Джонни Деппа в Венеции Фото: скриншот

Он купил его, влюбившись в Венецию, после того, как снимался здесь вместе с Анджелиной Джоли в фильме "Турист".

Пять пентхаусов в Лос-Анджелесе

А от пяти пентхаусов в Лос-Анджелесе Джонни Депп уже избавился, продав их за 10,88 миллионов долларов. Что было ниже запрашиваемой цены. Однако актер спешил, чтобы расплатиться с бизнес-менеджерами, которые спасли его от финансового краха.

Они находились в историческом здании Eastern Columbia Building в центре города и отличались изысканным дизайном в стиле ар-деко.

Сообщается, что Депп использовал эти квартиры как свое личное жилое пространство, но оставил две из них для художественной студии и гостевой квартиры.

Пять домов в Лос-Анджелесе

Кроме пентхаусов Джонни Депп также владел пятью домами в Лос-Анджелесе, но продал их за 19 миллионов долларов во время развода с Эмбер Херд.

Среди них был роскошный особняк 1920-х гг., который Депп купил в 1995 году. Там находилась его студия звукозаписи, а сам дом находился в эвкалиптовой роще.

Конная ферма в Кентукки

Огромная ферма с шестью спальнями, двумя амбарами и бассейном была спешно продана актером за скромные 1,3 миллиона долларов. Тогда как изначально он запрашивал в два раза больше.

Он купил ферму для своей матери Сью Палмер в 2005 году, которая жила в доме до своей смерти в 2016 году.

Дом в Квинсленде

А вот от роскошного дома на Голд-Косте в Квинсленде, где Депп лишился кончика пальца во время бурного скандала с Эмбер Херд, актер явно избавился с удовльствием. Он был продан за 40 миллионов долларов в октябре 2022 года — это была самая высокая сумма, когда-либо уплаченная за дом в Квинсленде.

Дом, где Депп лишился пальца

В обширном поместье, известном как Diamond Head, есть 10 спален и 10 ванных комнат, а его площадь составляет 18 гектаров. Ранее его арендовал Брэд Питт.

Тут есть частный причал и даже взлетно-посадочная полоса для частных самолетов.

Поместье в Сомерсете

Сейчас Джонни Депп укрылся от любопытных глаз в своем роскошном поместье в Сомерсете, Великобритания. Стоимость поместья с особняком 19 века — 15,8 миллионов долларов.

Уединенный дом Деппа в Сомерсете Фото: скриншот

Депп описывал это место, как то, где он предпочитает проводить большинство времени.

Депп настаивал на том, что он не "великий экстраверт, как думают люди", так что чаще всего ему хочется уединения. И в Британии это ему обеспечено. "Я просто люблю места с характером. Британцы классные и встретят вас, как соседа, не выходя за рамки. Я довольно застенчивый человек. Это одна из замечательных особенностей Британии, и особенно Сомерсета. Я могу быть просто собой — и это приятно", — говорил Депп.

Это имение он купил в 2014 году, когда уже был помолвлен с Эмбер Херд. В особняке 12 спален и восемь ванных комнат. Также тут имеются роскошные сады, обнесенные стеной.

Напомним, ранее Фокус писал о том, на что Джонни Депп тратил свое впечатляющее состояние в 600 миллионов долларов. Он покупал яхты, антиквариат и стрелял прахом Хантера С. Томпсона из пушки