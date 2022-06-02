Журналисты выяснили, на что Джонни Депп потратил свое состояние в 600 миллионов долларов

Оказалось, что актер покупал ретро-автомобили, дома и стрелял прахом Хантера С. Томпсона из пушки

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Джонни Депп сегодня выиграл иск о клевете против Эмбер Херд и получил 15 миллионов долларов. Сумма кажется солидной, пусть актер и не получит ее целиком, но, как выяснили журналисты, кинозвезда живет с таким размахом, что эти денег ему явно надолго не хватит. На что тратит свое состояние в 600 миллионов долларов один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, пишет Daily Mail.

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За период с 1999 по 2016 год 58-летний Джонни Депп заработал 600 миллионов долларов. Именно эту сумму назвал под присягой его бывший финансовый менеджер Джоэл Мандель. И он же сообщил, что актер буквально разбрасывался деньгами.

Только пять миллионов долларов были потрачены на то, чтобы выстрелить прахом основателя гонзо-журналистики Хантера С. Томпсона из пушки. Таково было его желание и Джонни, как хороший друг, его исполнил.

Мандель был уволен в 2016 году, потому что Депп обвинил его в неумелом управлении финансами. Они уладили дело в 2018 году.

Но пока Джоэл занимался деньгами Деппа, то, по его словам, актер вел весьма расточительный образ жизни. Он тратил по 100 000 долларов в месяц на врача-нарколога, так как он пристрастился к обезболивающим после травмы ноги, и по 300 тысяч на штатных сотрудников.

Миллионы были потрачены на роскошные автомобили, дома и путешествия исключительно на частном самолете. В итоге Депп купил Gulfstream GV за 14 миллионов долларов и тратил по 200 тысяч на топливо и зарплаты экипажа.

Депп в месяц тратил около 2 миллионов долларов и игнорировал все призывы его менеджера уменьшить расходы.

75 миллионов долларов были потрачена на покупку и обслуживание 14 домов, включая французский замок, пять пентхаусов в Лос-Анджелесе и цепь островов на Багамах.

Кроме этого он приобрел ферму в Кентукки с 3 коровниками, 15 стойлами и 10 загонами для скота. Он появлялся на ней крайне редко, но тратил деньги на содержание персонала, который ухаживал за животными.

Фото: Скриншот

Также он купил 150-футовую яхту, которую назвал Vajoliroja — игра слов обозначающая пиратский флаг "Веселый Роджер" и имена Ванессы Паради и их детей Лили-Роуз и Джека.

Джонни потратил около 10 миллионов долларов, чтобы переоборудовать яхту в богемном стиле и украсить ее дорогими породами дерева и роскошными драпировками в стиле ар-деко. В 2016-м он продал "игрушку" писательнице Джоан Роулинг за 18 миллионов долларов. Сейчас она называется Arriva.

Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet

Также он собрал большую коллекцию ретро-машин: среди 45 экземпляров внимание привлекают Rolls Royce Silver Ghost 1960 года и Corvette 1959 года. Corvette был подарен Деппу продюсером "Ромового дневника".

Также Депп каждый месяц тратил по 30 тысяч долларов на вино, которое"привозили самолетами со всего мира".

[ + – ] Джонни на своем ранчо в Кентукки Фото: British GQ

А бизнес-менеджер Деппа, Эд Уайт, в начале этого месяца свидетельствовал в суде, что Депп и Херд выставили счет за вино в Twenty Twenty Wine Merchants на 160 тысяч долларов к концу их брака.

Также он собрал коллекцию гитар, включающей известные модели Gibson, Les Paul Custom и Les Paul Standard, а также Fender Stratocaster 1956 года.

[ + – ] Джонни Депп с одной из своих гитар Фото: Instagram johnnydepp

И актер, известный своим уникальным чувством стиля, много тратил на украшения. Сообщалось, что однажды Депп "зашел в дорогой ювелирный магазин, просидел там пару часов и купил браслет с бриллиантами за 400 тысяч долларов", хотя, как рассказал его менеджер, браслет стоил дешевле.

Но Депп тратился не только на драгоценности и вино, он выкупил одноглазого коня по кличке Золотой глаз с которым познакомился на съемках фильма "Сонная лощина", когда узнал, что того выставили на аукцион.

[ + – ] Кадр из фильма "Сонная лощина" Фото: Скриншот

Также он потратил "миллионы долларов" на предметы искусства и ценные артефакты голливудских звезд: например Мэрилин Монро и Марлона Брандо, с которым он снимался в фильме "Храбрец". Только на содержание 12 складских помещений, где хранятся всего вещи, Депп тратит более полумиллиона долларов в год.

Не менее 10 миллионов долларов было потрачено на содержание его сестер и матери. Он купил ей дом в Голливуде и оплачивал содержание. А также финансировал музыкальный лейбл, управляемый другом детства, который стоил ему более 4 миллионов долларов без всякого дохода.

И в этом году Депп оказался должен 55 тысяч банку. Но не исключено, что актер все же урежет свои расходы, сейчас, когда его кинокарьера поставлена на паузу. Или начнет продавать свои коллекции.