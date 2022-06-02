Журналісти з'ясували, на що Джонні Депп витратив свій статок у 600 мільйонів доларів

З'ясувалося, що актор купував ретро-автомобілі, будинки та стріляв прахом Хантера С. Томпсона з гармати.

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Джонні Депп сьогодні виграв позов про наклеп проти Ембер Герд та отримав 15 мільйонів доларів. Сума здається солідною, нехай актор і не отримає її цілком, але, як з'ясували журналісти, кінозірка живе з таким розмахом, що цих грошей йому надовго не вистачить. На що витрачає свій статок у 600 мільйонів доларів один із найбільш високоплачуваних акторів Голлівуду, пише Daily Mail.

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За період із 1999 по 2016 рік 58-річний Джонні Депп заробив 600 мільйонів доларів. Саме цю суму назвав під присягою його колишній фінансовий менеджер Джоел Мандель. І він також повідомив, що актор буквально розкидався грошима.

Тільки п'ять мільйонів доларів було витрачено на те, щоб вистрілити порохом засновника гонзо-журналістики Хантера С. Томпсона з гармати. Таке було його бажання, і Джонні, як добрий друг, його виконав.

Мандель був звільнений у 2016 році, тому що Депп звинуватив його у невмілому управлінні фінансами. Вони залагодили справу в 2018 році.

Але поки Джоел займався грошима Деппа, то, за його словами, актор вів дуже марнотратний спосіб життя. Він витрачав по 100 000 доларів на місяць на лікаря-нарколога, тому що він пристрастився до знеболювальних після травми ноги, і по 300 тисяч на штатних співробітників.

Мільйони були витрачені на розкішні автомобілі, будинки та подорожі виключно приватним літаком. Зрештою Депп купив Gulfstream GV за 14 мільйонів доларів і витрачав по 200 тисяч на паливо та зарплати екіпажу.

Депп на місяць витрачав майже 2 мільйонів доларів та ігнорував усі заклики його менеджера зменшити витрати.

75 мільйонів доларів були витрачені на купівлю та обслуговування 14 будинків, враховуючи французький замок, п'ять пентхаусів у Лос-Анджелесі та ланцюг островів на Багамах.

Крім цього він придбав ферму в Кентуккі з 3 корівниками, 15 стійлами та 10 загонами для худоби. Він з'являвся на ній дуже рідко, але витрачав гроші на утримання персоналу, який доглядав тварин.

Фото: Скриншот

Також він купив 150-футову яхту, яку назвав Vajoliroja — гра слів, що позначає піратський прапор "Веселий Роджер" та імена Ванесси Параді та їхніх дітей Лілі-Роуз та Джека.

Джонні витратив майже 10 мільйонів доларів, щоб переобладнати яхту в богемному стилі та прикрасити її дорогими породами дерева та розкішними драпіруваннями у стилі ар-деко. У 2016-му він продав "іграшку" письменниці Джоан Роулінг за 18 мільйонів доларів. Нині вона називається Arriva.

Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet

Також він зібрав велику колекцію ретро-машин: серед 45 екземплярів увагу привертають Rolls Royce Silver Ghost 1960 року та Corvette 1959 року. Corvette був подарований Деппу продюсером "Ромового щоденника".

Також Депп щомісяця витрачав по 30 тисяч доларів на вино, яке "привозили літаками з усього світу".

[ + – ] Джонні на своєму ранчо в Кентуккі Фото: British GQ

А бізнес-менеджер Деппа, Ед Вайт, на початку цього місяця свідчив у суді, що Депп і Герд виставили рахунок за вино у Twenty Twenty Wine Merchants на 160 тисяч доларів на кінець їхнього шлюбу.

Також він зібрав колекцію гітар, що враховує відомі моделі Gibson, Les Paul Custom та Les Paul Standard, а також Fender Stratocaster 1956 року.

[ + – ] Джонні Депп з однією зі своїх гітар. Фото: Instagram johnnydepp

Й актор, відомий своїм унікальним почуттям стилю, багато витрачав на прикраси. Повідомлялося, що одного разу Депп "зайшов у дорогу ювелірну крамницю, просидів там кілька годин і купив браслет із діамантами за 400 тисяч доларів", хоча, як розповів його менеджер, браслет коштував дешевше.

Але Депп витрачався не тільки на коштовності та вино, він викупив одноокого коня на прізвисько Золоте око з яким познайомився на зйомках фільму "Сонна лощина", коли дізнався, що того виставили на аукціон.

[ + – ] Кадр із фільму "Сонна лощина" Фото: Скриншот

Також він витратив "мільйони доларів" на предмети мистецтва та цінні артефакти голлівудських зірок: наприклад, Мерилін Монро та Марлона Брандо, з яким він знімався у фільмі "Хоробрий". Тільки на утримання 12 складських приміщень, де зберігаються всі речі, Депп витрачає понад пів мільйона доларів на рік.

Не менше 10 мільйонів доларів було витрачено на утримання його сестер і матері. Він купив їй будинок у Голлівуді й оплачував утримання. А також фінансував музичний лейбл, керований другом дитинства, який коштував йому понад 4 мільйони доларів без жодного доходу.

І цього року Депп виявився винен 55 тисяч банку. Але не виключено, що актор все ж таки уріже свої витрати, зараз, коли його кінокар'єра поставлена на паузу. Або ж почне продавати свої колекції.