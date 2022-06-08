Пентхаус Джонни Деппа и Эмбер Херд выставили на продажу

Именно тут, как говорит риелтор, актеры проводили "много времени в спальне" с окнами на восток

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Бывший пентхаус Джонни Деппа и Эмбер Херд в Лос-Анджелесе выставлен на продажу за скромные 1,76 миллиона долларов. Риелторы надеются, что недавний скандальный суд между бывшими супругами подстегнет интерес к недвижимости. Об этом пишет NYpost.

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Пентхаус находится в здании Eastern Columbia Building. Ранее здесь Деппу принадлежали пять квартир, которые все были совмещены между собой. В 2016 году, сразу после развода с Херд, актер продал все пять квартир за 12 миллионов долларов. Они были разделены и та, которая скоро окажется на рынке недвижимости, была снова продана и сдавалась за 5500 долларов в месяц.

Квартира с одной спальней и двумя ванными комнатами риелторами описывается, как "не совсем типичная резиденция в Лос-Анджелесе, что делает ее такой особенной".

Судя по показаниям супругов в суде, именно здесь происходили некоторые инциденты, которые Депп и Херд описывали при даче показаний. Но риелторы уклончиво заявляют, что супруги проводили большую часть своего времени в "очень большой спальне с видом на восток".

"Очень мало людей в здании пользовались бассейном, но я знаю, что Деппу и Эмбер он нравился", — сказал Эрни Карсвелл, агент по недвижимости.

Напомним, роскошные пять квартир были в списке дорогой недвижимости, купленной Джонни Деппом. Обладая состоянием в 600 миллионов долларов, актер очень много тратил. Он покупал произведения искусства, вещи покойных знаменитостей, драгоценности. Приобрел даже яхту, которую переоборудовал в стиле пиратского корабля.

А Эмбер Херд, которая по решению суда, обязана выплатить бывшему супругу 10 миллионов долларов, оказалась не способна это сделать. У нее попросту нет таких денег, о чем и заявила ее адвокат. Но при этом, пока шел суд, актриса снимала очень дорогой особняк в Вирджинии.