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Пентхаус Джонни Деппа и Эмбер Херд выставили на продажу

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пентхаус деппа херд, джонни депп, эмбер херд, квартира джонни деппа, продажа
Фото: Getty Images

Именно тут, как говорит риелтор, актеры проводили "много времени в спальне" с окнами на восток

Бывший пентхаус Джонни Деппа и Эмбер Херд в Лос-Анджелесе выставлен на продажу за скромные 1,76 миллиона долларов. Риелторы надеются, что недавний скандальный суд между бывшими супругами подстегнет интерес к недвижимости. Об этом пишет NYpost.

Пентхаус находится в здании Eastern Columbia Building. Ранее здесь Деппу принадлежали пять квартир, которые все были совмещены между собой. В 2016 году, сразу после развода с Херд, актер продал все пять квартир за 12 миллионов долларов. Они были разделены и та, которая скоро окажется на рынке недвижимости, была снова продана и сдавалась за 5500 долларов в месяц.

Квартира с одной спальней и двумя ванными комнатами риелторами описывается, как "не совсем типичная резиденция в Лос-Анджелесе, что делает ее такой особенной".

пентхаус деппа херд, джонни депп, эмбер херд, квартира джонни деппа, продажа
пентхаус деппа херд, джонни депп, эмбер херд, квартира джонни деппа, продажа
пентхаус деппа херд, джонни депп, эмбер херд, квартира джонни деппа, продажа
пентхаус деппа херд, джонни депп, эмбер херд, квартира джонни деппа, продажа
пентхаус деппа херд, джонни депп, эмбер херд, квартира джонни деппа, продажа
пентхаус деппа херд, джонни депп, эмбер херд, квартира джонни деппа, продажа
пентхаус деппа херд, джонни депп, эмбер херд, квартира джонни деппа, продажа
пентхаус деппа херд, джонни депп, эмбер херд, квартира джонни деппа, продажа

Судя по показаниям супругов в суде, именно здесь происходили некоторые инциденты, которые Депп и Херд описывали при даче показаний. Но риелторы уклончиво заявляют, что супруги проводили большую часть своего времени в "очень большой спальне с видом на восток".

"Очень мало людей в здании пользовались бассейном, но я знаю, что Деппу и Эмбер он нравился", — сказал Эрни Карсвелл, агент по недвижимости.

Напомним, роскошные пять квартир были в списке дорогой недвижимости, купленной Джонни Деппом. Обладая состоянием в 600 миллионов долларов, актер очень много тратил. Он покупал произведения искусства, вещи покойных знаменитостей, драгоценности. Приобрел даже яхту, которую переоборудовал в стиле пиратского корабля.

А Эмбер Херд, которая по решению суда, обязана выплатить бывшему супругу 10 миллионов долларов, оказалась не способна это сделать. У нее попросту нет таких денег, о чем и заявила ее адвокат. Но при этом, пока шел суд, актриса снимала очень дорогой особняк в Вирджинии.