Эмбер Херд снимала дорогой особняк во время судебного разбирательства с Джонни Деппом
Об этом стало известно на фоне того, что актриса испытывает денежные проблемы, и, скорей всего, не сможет выплатить миллионый штраф
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Пока шел суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд, стало известно, что она снимала роскошный особняк с восемью спальнями в Вирджинии. И это при том, что адвокат актрисы заявил, что она не может себе позволить выплатить ему причитающийся по решению суда штраф. Об этом пишет Daily Mail.
Чтобы посещать заседания суда, Эмбер сняла роскошный особняк в городе Маклин, штат Вирджиния, округ Колумбия.
Имение занимает целый акр, тут есть бассейн, домашний кинотеатр, восемь спален и теннисный корт. Обходился дом Эмбер в 22 тысячи долларов в месяц. Всего она в нем провела не менее шести недель, пока длился суд. Дорога от здания суда до особняка занимала около 25 минут.
Именно здесь находилась сама Эмбер, ее сестра Уитни, а также ее охрана.
Информация о расточительном поведении актрисы появилась на фоне заявления ее адвоката о том, что она не сможет выплатить 8,35 миллионов долларов бывшему мужу. Это именно та сумма, которая получилась после того как изначально Эмбер должна была выплатить от 10 до 15 миллионов долларов в качестве компенсации и 5 миллионов долларов в качестве штрафных санкций.
Но судья ограничил размер возмещения ущерба максимальной суммой в 350 000 долларов в соответствии с законами штата Вирджиния. За вычетом 2 миллионов долларов, которые Деппу было приказано выплатить Херд, она должна ему в общей сложности именно 8,35 миллиона долларов.
Адвокат Херд Элейн Бредхофт недавно заявила, что актриса "совершенно точно" не может позволить себе возместить ущерб бывшему мужу и отметила, что намерена обжаловать приговор.
"У нас было огромное количество доказательств, которые не были озвучены в суде в США. В Великобритании они появились и Эмбер выиграла. Ведь Депп совершил как минимум 12 актов домашнего насилия, включая сексуальное насилие в отношении Эмбер", — заявила адвокат.
Элейн настаивает, что на решение присяжных повлияло общественное мнение и особенно соцсети. Хоть судья и запретил читать о деле, но присяжные, по мнению юриста, это все же делали. Так что дело рассматривалось "однобоко".
К слову, Джонни Депп, который заработал достаточно денег за свою долгую и успешную карьеру в кино, также вел расточительный образ жизни. Он, обладая состоянием в 600 миллионов долларов, тратил его на антиквариат, дома, яхту, вино и даже исполнил волю писателя Хантера Томпсона, выстрелив его прахом из пушки. Что обошлось в пять миллионов долларов.