Эмбер Херд снимала дорогой особняк во время судебного разбирательства с Джонни Деппом

Об этом стало известно на фоне того, что актриса испытывает денежные проблемы, и, скорей всего, не сможет выплатить миллионый штраф

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Пока шел суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд, стало известно, что она снимала роскошный особняк с восемью спальнями в Вирджинии. И это при том, что адвокат актрисы заявил, что она не может себе позволить выплатить ему причитающийся по решению суда штраф. Об этом пишет Daily Mail.

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Чтобы посещать заседания суда, Эмбер сняла роскошный особняк в городе Маклин, штат Вирджиния, округ Колумбия.

Имение занимает целый акр, тут есть бассейн, домашний кинотеатр, восемь спален и теннисный корт. Обходился дом Эмбер в 22 тысячи долларов в месяц. Всего она в нем провела не менее шести недель, пока длился суд. Дорога от здания суда до особняка занимала около 25 минут.

[ + – ] Дом, который снимала Эмбер Херд во время суда

Именно здесь находилась сама Эмбер, ее сестра Уитни, а также ее охрана.

Информация о расточительном поведении актрисы появилась на фоне заявления ее адвоката о том, что она не сможет выплатить 8,35 миллионов долларов бывшему мужу. Это именно та сумма, которая получилась после того как изначально Эмбер должна была выплатить от 10 до 15 миллионов долларов в качестве компенсации и 5 миллионов долларов в качестве штрафных санкций.

Но судья ограничил размер возмещения ущерба максимальной суммой в 350 000 долларов в соответствии с законами штата Вирджиния. За вычетом 2 миллионов долларов, которые Деппу было приказано выплатить Херд, она должна ему в общей сложности именно 8,35 миллиона долларов.

Адвокат Херд Элейн Бредхофт недавно заявила, что актриса "совершенно точно" не может позволить себе возместить ущерб бывшему мужу и отметила, что намерена обжаловать приговор.

"У нас было огромное количество доказательств, которые не были озвучены в суде в США. В Великобритании они появились и Эмбер выиграла. Ведь Депп совершил как минимум 12 актов домашнего насилия, включая сексуальное насилие в отношении Эмбер", — заявила адвокат.

Элейн настаивает, что на решение присяжных повлияло общественное мнение и особенно соцсети. Хоть судья и запретил читать о деле, но присяжные, по мнению юриста, это все же делали. Так что дело рассматривалось "однобоко".

К слову, Джонни Депп, который заработал достаточно денег за свою долгую и успешную карьеру в кино, также вел расточительный образ жизни. Он, обладая состоянием в 600 миллионов долларов, тратил его на антиквариат, дома, яхту, вино и даже исполнил волю писателя Хантера Томпсона, выстрелив его прахом из пушки. Что обошлось в пять миллионов долларов.