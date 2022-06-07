Ембер Герд знімала дорогий особняк під час судового розгляду з Джонні Деппом

Про це стало відомо на тлі того, що акторка має грошові проблеми, і, найімовірніше, не зможе виплатити мільйонний штраф

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Поки йшов суд між Джонні Деппом та Ембер Герд, стало відомо, що вона знімала розкішний особняк із вісьма спальнями у Вірджинії. І це при тому, що адвокат акторки заявив, що вона не може собі дозволити виплатити штраф, який належить за рішенням суду. Про це пише Daily Mail.

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Щоб відвідувати засідання суду, Ембер зняла розкішний особняк у місті Маклін, штат Вірджинія, округ Колумбія.

Маєток займає цілий акр, тут є басейн, домашній кінотеатр, вісім спалень та тенісний корт. Обходився будинок Ембер у 22 тисячі доларів на місяць. Усього вона ув ньому провела не менш як шість тижнів, доки тривав суд. Дорога від будівлі суду до будинку займала близько 25 хвилин.

[ + – ] Будинок, який знімала Ембер Герд під час суду

Саме тут була сама Ембер, її сестра Вітні, а також її охорона.

Інформація про марнотратну поведінку акторки з'явилася на тлі заяви її адвоката про те, що вона не зможе виплатити 8,35 мільйона доларів колишньому чоловікові. Це саме та сума, яка вийшла після того, як спочатку Ембер мала виплатити від 10 до 15 мільйонів доларів як компенсацію і 5 мільйонів доларів як штрафні санкції.

Але суддя обмежив розмір відшкодування збитків максимальною сумою 350 000 доларів відповідно до законів штату Вірджинія. За вирахуванням 2 мільйонів доларів, які Деппу було наказано виплатити Герд, вона винна йому загалом саме 8,35 мільйона доларів.

Адвокатка Герд Елейн Бредхофт нещодавно заявила, що акторка "цілком точно" не може дозволити собі відшкодувати збитки колишньому чоловікові і зазначила, що має на меті оскаржити вирок.

"У нас була величезна кількість доказів, які не озвучели в суді в США. У Великій Британії вони з'явилися й Ембер виграла. Адже Депп вчинив як мінімум 12 актів домашнього насильства, включаючи сексуальне насильство щодо Ембер", — заявила адвокатка.

Елейн наполягає, що на рішення присяжних вплинула громадська думка та особливо соцмережі. Хоч суддя і заборонив читати про справу, але присяжні, на думку юристки, це все ж таки робили. Отже, справу розглядали "однобоко".

До речі, Джонні Депп, який заробив достатньо грошей за свою довгу та успішну кар'єру в кіно, також вів марнотратний спосіб життя. Він, маючи статки в 600 мільйонів доларів, витрачав їх на антикваріат, будинки, яхту, вино і навіть виконав волю письменника Хантера Томпсона, вистріливши його прахом з гармати. Що обійшлося у п'ять мільйонів доларів.