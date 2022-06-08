Пентхаус Джонні Деппа та Ембер Герд виставили на продаж

Саме тут, як каже рієлтор, актори проводили "багато часу у спальні" з вікнами на схід.

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Колишній пентхаус Джонні Деппа та Ембер Герд у Лос-Анджелесі виставлений на продаж за скромні 1,76 мільйона доларів. Рієлтори сподіваються, що нещодавній скандальний суд між колишнім подружжям підштовхне інтерес до нерухомості. Про це пише NYpost.

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Пентхаус розташований у будівлі Eastern Columbia Building. Раніше тут Деппу належали п'ять квартир, які були суміщені між собою. У 2016 році, одразу після розлучення з Герд, актор продав усі п'ять квартир за 12 мільйонів доларів. Вони були розділені і та, яка незабаром опиниться на ринку нерухомості, була знову продана і здавалася за 5500 доларів на місяць.

Квартира з однією спальнею і двома ванними кімнатами рієлторами описується як "не зовсім типова резиденція в Лос-Анджелесі, що робить її такою особливою".

Судячи зі свідчень подружжя в суді, саме тут відбувалися деякі інциденти, які Депп і Герд описували під час свідчень. Але рієлтори ухильно заявляють, що подружжя проводило більшу частину свого часу в "дуже великій спальні з видом на схід".

"Дуже мало людей у будівлі користувалися басейном, але я знаю, що Деппу та Ембер він подобався", — сказав Ерні Карсвелл, агент з нерухомості.

Нагадаємо, розкішні п'ять квартир були у списку дорогої нерухомості, купленої Джонні Деппом. Маючи статки в 600 мільйонів доларів, актор дуже багато витрачав. Він купував твори мистецтва, речі покійних знаменитостей, коштовності. Придбав навіть яхту, яку переобладнав у стилі піратського корабля.

А Ембер Герд, яка за рішенням суду, зобов'язана виплатити колишньому чоловікові 10 мільйонів доларів, виявилася не здатною це зробити. Вона просто не має таких грошей, про що й заявила її адвокат. Але при цьому, поки тривав суд, акторка орендувала дуже дорогий особняк у Вірджинії.