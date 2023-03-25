Від французького села до свого острова. Якою нерухомістю володіє Джонні Депп

Зараз актор живе в маєтку в Сомерсеті у Британії, але актору також належить дуже багато дорогої та ексклюзивної нерухомості.

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Джонні Депп після своїх скандальних судів із колишньою дружиною Ембер Герд, зараз живе тихим життям у своєму розкішному маєтку в Сомерсеті у стилі абатства Даунтон за 15,8 мільйона доларів. Однак англійський маєток не єдиний вражаючий маєток у портфелі нерухомості відомого актора, який встиг обзавестися будинками по всьому світу. І деяких з них уже встиг позбутися. Про це пише Daily Mail.

Однак через бурхливе і дуже дороге розлучення з актрисою Ембер Герд, яке було завершено в січні 2017 року, Депп був змушений позбутися деяких своїх цінних активів.

Приватний острів на Багамах

Депп вперше побачив острів Літтл-Холлс-Понд-Кей під час зйомок "Піратів Карибського моря" у 2004 році та купив його за 3,6 мільйона доларів.

Саме тут у 2015 році він відсвяткував весілля з Ембер Герд. Острів наразі виставлений на продаж на сайті Vladi Private Islands, де перераховані острови для продажу, але ціна не вказана.

Приватний острів Джонні Деппа

На острові є шість пляжів, названих на честь дітей Деппа та його колишньої дружини Ванесси Параді, лагуна з пальмами та будинки на сонячних батареях.

Весілля Деппа та Герд

"Я не думаю, що будь-коли бачив таке чисте і красиве місце. Ви буквально відчуваєте, як заспокоюєтеся, коли там знаходитесь. Це миттєва свобода", — описував Депп свій острів.

Французький маєток

Від маєтку, або скоріше навіть невеликого села неподалік французького села План-де-ла-Тур площею 37 акрів, яке Депп з любов'ю відреставрував для Ванеси Параді, він вирішив позбутися сентиментальних почуттів. І з 2015 року він був виставлений на продаж за 15,5 мільйонів доларів. Згодом ціну збільшили до 55 мільйонів.

Французький маєток Деппа Фото: Скріншот

Депп, як казали джерела, вирішив "закрити главу" свого життя з колишньою партнеркою Ванессою Параді. На відновлення маєтку було витрачено 14 років та мільйони доларів. Скільки точно не відомо. З церкви зробили гостьовий будинок, а з таємної сповідальні – вбиральню.

Місцевий ресторан перетворився на сімейну їдальню. Інші будинки були перетворені на гаражі, пральню, гостьові та ігрові кімнати.

Венеціанський особняк

Історичний будинок 17-го століття з видом на Гранд-канал Венеції може похвалитися сімома спальнями та дев'ятьма ванними кімнатами. Свій венеціанський особняк Джонні Депп виставив на продаж за 10,8 мільйона доларів у 2016 році.

Палаццо Джонні Деппа у Венеції Фото: скріншот

Він купив його, закохавшись у Венецію, після того, як знімався тут разом із Анджеліною Джолі у фільмі "Турист".

П'ять пентхаусів у Лос-Анджелесі

А п'ять пентхаусів у Лос-Анджелесі Джонні Депп уже позбувся, продавши їх за 10,88 мільйонів доларів. Що було нижче за запитувану ціну. Проте актор поспішав, щоби розплатитися з бізнес-менеджерами, які врятували його від фінансового краху.

Вони знаходилися в історичній будівлі Eastern Columbia Building у центрі міста та відрізнялися вишуканим дизайном у стилі ар-деко.

Повідомляється, що Депп використав ці квартири як свій особистий житловий простір, але залишив дві з них для художньої студії та гостьової квартири.

П'ять будинків у Лос-Анджелесі

Крім пентхаусів, Джонні Депп також володів п'ятьма будинками в Лос-Анджелесі, але продав їх за 19 мільйонів доларів під час розлучення з Ембер Герд.

Серед них був розкішний особняк 1920-х рр., який Депп купив 1995 року. Там була його студія звукозапису, а сам будинок знаходився в евкаліптовому гаю.

Кінна ферма в Кентуккі

Величезна ферма із шістьма спальнями, двома коморами та басейном була спішно продана актором за скромні 1,3 мільйона доларів. Тоді як спочатку він запитував у два рази більше.

Він купив ферму для своєї матері Сью Палмер у 2005 році, яка жила в будинку до своєї смерті у 2016 році.

Будинок у Квінсленді

А от розкішного будинку на Голд-Кості в Квінсленді, де Депп втратив кінчик пальця під час бурхливого скандалу з Ембер Герд, актор явно позбувся задоволення. Він був проданий за 40 мільйонів доларів у жовтні 2022 року — це була найвища сума, яка колись була сплачена за будинок у Квінсленді.

Будинок, де Депп втратив пальця

У великому маєтку, відомому як Diamond Head, є 10 спалень і 10 ванних кімнат, а його площа становить 18 гектарів. Раніше його орендував Бред Пітт.

Тут є приватний причал і навіть злітно-посадкова смуга для приватних літаків.

Маєток у Сомерсеті

Зараз Джонні Депп сховався від цікавих очей у своєму розкішному маєтку в Сомерсеті, Великобританія. Вартість маєтку з особняком 19 століття – 15,8 мільйонів доларів.

Відокремлений будинок Деппа у Сомерсеті Фото: скріншот

Депп описував це місце, як те, де він вважає за краще проводити більшість часу.

Депп наполягав на тому, що він не "великий екстраверт, як думають люди", тому найчастіше йому хочеться усамітнення. І у Британії це йому забезпечено. "Я просто люблю місця з характером. Британці класні і зустрінуть вас, як сусіда, не виходячи за межі. Я досить сором'язлива людина. Це одна із чудових особливостей Британії, і особливо Сомерсета. Я можу бути просто собою — і це приємно", — говорив Депп.

Цей маєток він купив у 2014 році, коли вже був заручений із Ембер Герд. В особняку 12 спалень та вісім ванних кімнат. Також тут є шикарні сади, обнесені стінкою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, на що Джонні Депп витрачав свій вражаючий статок у 600 мільйонів доларів. Він купував яхти, антикваріат і стріляв прахом Гантера С. Томпсона з гармати