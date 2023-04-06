Фільм із Джонні Деппом відкриє Каннський кінофестиваль

В історичній драмі "Фаворитка" Депп виконав роль короля Людовіка XV.

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Джонні Депп остаточно реабілітований після численних розглядів з колишньою дружиною Ембер Герд. І вже зовсім скоро ми побачимо актора на червоній доріжці. Фільм за його участю відкриє Каннський кінофестиваль у 2023 році. Про це пише видання Variety.

Кар'єру Джонні Деппа в кіно було припинено через судові позови з його колишньою дружиною Ембер Герд. Актриса звинуватила Джонні Деппа у домашньому насильстві, що призвело до того, що його прибрали з більшості франшиз, у яких він був зайнятий.

Так, Джонні Депп втратив роль Джека Горобця в "Піратах Карибського моря" та роль Гріндевальда у "Фантастичних звірях".

Але після того, як він виграв суд, він отримав кілька вигідних контрактів. І фільм "Фаворитка" буде його "реабілітаційним" дебютом. Цікаво, але до початку зйомок він погано говорив французькою, так що йому довелося терміново освоювати нову мову.

Джонні Депп і Майвенн Ле Беско у фільмі "Фаворитка" Фото: Скриншот

У картині француженки Майвенн Ле Беско буде розказано історію короля Людовіка XV та його фаворитки Жанни Дюбаррі. Майвенн сама виконає роль королівської коханки. Сам Людовік правив 59 років і помер вкрай непопулярним монархом, залишивши порожню скарбницю.

Прем’єра фільму відбудеться 16 травня. Цьогорічний Каннський фестиваль пройде з 16 по 23 травня. Режисер Рубен Остлунд, дворазовий володар "Золотої пальмової гілки" за фільми "Квадрат" та "Трикутник печалі", головуватиме у журі.

Історія Дюбаррі була скандальною та трагічною. До двору вона потрапила лише завдяки своїй завзятості та чарівності. І, звісно, нажила багато ворогів. Після смерті Людовіка XV її відправили до монастиря, звідки її пізніше випустили.

Але вона була надто знаменита, щоб прожити решту життя у спокої. Під час Французької революції її ув'язнили та стратили на гільйотині, звинувативши в тому, що вона допомагала емігрантам і спілкувалася з жирондистами.

Але для революціонерів вона була просто символом королівського режиму й аристократичного марнотратства. Іронічно, але згідно з легендою, її коханцем був кат Анрі Сансон, від руки якого вона і прийняла смерть на ешафоті.

Втім, під час вимушеної творчої перерви Джонні Депп не нудьгував. Він малював і навіть показав свої твори. Його роботи були представлені у галереї Castle Fine Art Gallery в лондонському районі Ковент-Гарден. Частину картин він продав і вже заробив понад п'ять мільйонів доларів.

Також Джонні Депп займався продажем власної нерухомості. За роки успішної кар'єри в кіно актор накупив розкішних будинків, пентхаусів та ранчо по всьому світу. Він навіть є власником острова на Багамах, де колись і одружився з Ембер Герд.