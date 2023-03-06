Джонні Депп знайшов нове джерело прибутку і вже заробив мільйони доларів

Це вдруге, коли Депп влаштував розпродаж своїх робіт.

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59-річний американський актор Джонні Депп, який потроху повертається у велике кіно після "скасування", знявся у головній ролі у французькій історичній драмі про Людовіка XV, дуже успішно пробує себе в художній сфері. Він не лише малює картини, а ще й продає їх. Так, лише за тиждень він заробив на своїх полотнах понад 21 тис. доларів, а загальна сума його доходу від продажу всіх робіт становила майже 5,5 млн. доларів, пише Daily Mail.

Останні чотири твори Джонні які було продано в галереї Castle Fine Art Gallery у лондонському Ковент-Гарден. Там виставили на продаж серію його гравюр із зображенням зірки реггі Боба Марлі, письменника Гантера С. Томпсона та акторів Гіта Леджера та Рівера Фенікса по 5400 доларів кожна.

Це друга виставка з колекції Деппа "Друзі та герої", яка надійшла у продаж у Великій Британії. Перша, в якій брали участь легенда фолку Боб Ділан, Кіт Річардс із журналу Rolling Stone, актриса Елізабет Тейлор та актор Аль Пачіно, також була розпродана за кілька годин у липні минулого року.

За словами актора, він справді зворушений тим, що люди цікавляться його творчістю як художника та мотивують розвиватися у цьому напрямі.

Депп зізнався, що останнім часом він багато буває в Європі та Великій Британії і "любить" Лондон, який він назвав "дуже творчим середовищем".

"Протягом багатьох років я справді суворо дотримувався лише повсякденної роботи в кінобізнесі, хоча мені завжди потрібно було втекти на чистий аркуш паперу, чи то лист, малювання чи розфарбовування чистого полотна. Займатися чимось уперше, і не мати уявлення про те, що ось-ось почнеться і що це виллється, приносить глибоке задоволення.

Для людей, які дійсно бачать цей матеріал зараз уперше, щоб реагувати так, як вони, так позитивно, на все, що я зробив, це дуже зворушливо», – не приховує емоцій знаменитість.

Ще одна пристрасть Деппа – музика, де він також реалізувався дуже непогано. Депп виступав зі своїм власним гуртом і зі своїм другом, легендою гітари Джеффом Беком, який помер у січні. Вони разом випустили платівку під назвою "18" у липні минулого року.

Раніше Фокус писав, що Джонні Депп був поряд із гітаристом Джеффом Беком в останні хвилини його життя.