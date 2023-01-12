Джонні Депп був поряд із гітаристом Джеффом Беком в останні хвилини його життя
Джонні та Джефф співпрацювали в останні роки і разом записали музичний альбом.
Джонні Депп "був біля ліжка Джеффа Бека", перш ніж легендарний рок-гітарист помер у віці 78 років після зараження бактеріальним менінгітом. Про це пише Daily Mail.
Рок-зірка мирно помер у вівторок, 10 січня, повідомив учора увечері його агент.
Це сталося за кілька тижнів після того, як гітарист завершив трансатлантичний тур із Джонні Деппом.
Представник Бека сказав, що гітарист уже хворів під час свят. Тож поряд із ним були члени його сім та його друзі. І Джонні Депп зокрема.
Зараз, як відомо, актор "повністю спустошений" смертю друга.
Поки Депп брав участь у скандальних судах проти своєї колишньої дружини Ембер Герд, він із Беком записав альбом "18", який уже був номінований на три премії Brit Awards. А потім музикант та актор вирушили у трансатлантичне турне, просуваючи свою спільну роботу.
Джерело повідомило, що зірка "Піратів Карибського моря" був поруч із Джеффом Беком у його останні дні.
"Їх пов'язувала тісна дружба, вони були дуже близькі, і ще більше потоваришували минулого літа, коли вони разом гастролювали", — сказало джерело.
"Хвороба розвивалася стрімко, все стало дуже погано за останні два тижні, тому Джонні ще обробляє цю новину. Він просто спустошений", — зазначило джерело.
Торік Бек і Депп були помічені п'ючими в Ньюкаслі разом з іншим музикантом Семом Фендером.
У відео з Hollywood Authentic минулого року Депп описав свою дружбу з Беком.
Він сказав: "Є пара, яка дуже допомогла мені залишитися живим і здоровим глуздом і пройти живим через останні події. І це Джефф та його дружина Сандра".
А говорячи про Джонні Деппа, Бек зазначав, що в нього вже "цілу вічність не було такого творчого партнера, як він".
Джефф Бек, семиразовий володар "Греммі", є легендою у рок-музиці. Він грав практично з усіма відомими рок-музикантами та рок-групами минулих років. І продовжував гастролювати до останнього.