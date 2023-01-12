Джонні Депп був поряд із гітаристом Джеффом Беком в останні хвилини його життя

Джонні та Джефф співпрацювали в останні роки і разом записали музичний альбом.

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Джонні Депп "був біля ліжка Джеффа Бека", перш ніж легендарний рок-гітарист помер у віці 78 років після зараження бактеріальним менінгітом. Про це пише Daily Mail.

Рок-зірка мирно помер у вівторок, 10 січня, повідомив учора увечері його агент.

Це сталося за кілька тижнів після того, як гітарист завершив трансатлантичний тур із Джонні Деппом.

[ + – ] Джонні Депп та Джефф Бек у пабі Фото: Соцсети

Представник Бека сказав, що гітарист уже хворів під час свят. Тож поряд із ним були члени його сім та його друзі. І Джонні Депп зокрема.

Зараз, як відомо, актор "повністю спустошений" смертю друга.

Поки Депп брав участь у скандальних судах проти своєї колишньої дружини Ембер Герд, він із Беком записав альбом "18", який уже був номінований на три премії Brit Awards. А потім музикант та актор вирушили у трансатлантичне турне, просуваючи свою спільну роботу.

Джерело повідомило, що зірка "Піратів Карибського моря" був поруч із Джеффом Беком у його останні дні.

[ + – ] Спільний виступ Джеффа Бека та Джонні Деппа

"Їх пов'язувала тісна дружба, вони були дуже близькі, і ще більше потоваришували минулого літа, коли вони разом гастролювали", — сказало джерело.

"Хвороба розвивалася стрімко, все стало дуже погано за останні два тижні, тому Джонні ще обробляє цю новину. Він просто спустошений", — зазначило джерело.

Торік Бек і Депп були помічені п'ючими в Ньюкаслі разом з іншим музикантом Семом Фендером.

У відео з Hollywood Authentic минулого року Депп описав свою дружбу з Беком.

Він сказав: "Є пара, яка дуже допомогла мені залишитися живим і здоровим глуздом і пройти живим через останні події. І це Джефф та його дружина Сандра".

А говорячи про Джонні Деппа, Бек зазначав, що в нього вже "цілу вічність не було такого творчого партнера, як він".

Джефф Бек, семиразовий володар "Греммі", є легендою у рок-музиці. Він грав практично з усіма відомими рок-музикантами та рок-групами минулих років. І продовжував гастролювати до останнього.