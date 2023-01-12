Джонни Депп был рядом с гитаристом Джеффом Беком в последние минуты его жизни
Джонни и Джефф сотрудничали в последние годы и вместе записали музыкальный альбом.
Джонни Депп "был у постели Джеффа Бека", прежде чем легендарный рок-гитарист умер в возрасте 78 лет после заражения бактериальным менингитом. Об этом пишет Daily Mail.
Рок-звезда мирно скончался во вторник, 10 января, сообщил вчера вечером его агент.
Это произошло через несколько недель после того, как гитарист завершил трансатлантический тур с Джонни Деппом.
Представитель Бека сказал, что гитарист уже болел во время праздников. Так что рядом с ним были члены его семь и его друзья. И Джонни Депп в том числе.
Сейчас, как известно, актер "полностью опустошен" смертью друга.
Пока Депп участвовал в скандальных судах против своей бывшей жены Эмбер Херд, он с Беком записал альбом "18", который уже был номинирована на три премии Brit Awards. А потом музыкант и актер отправились в трансатлантическое турне, продвигая свою совместную работу.
Источник сообщил, что звезда "Пиратов Карибского моря" был рядом с Джеффом Беком в его последние дни.
"Их связывала тесная дружба, они были очень близки, и еще больше подружились прошлым летом, когда они вместе гастролировали", — сказал источник.
"Болезнь развивалась стремительно, все стало очень плохо за последние две недели, так что Джонни еще обрабатывает эту новость. Он просто опустошен", — отметил источник.
В прошлом году Бек и Депп были замечены пьющими в Ньюкасле вместе с другим музыкантом Сэмом Фендером.
В видео с Hollywood Authentic в прошлом году Депп описал свою дружбу с Беком.
Он сказал: "Есть пара, которая очень помогла мне остаться в живых и в здравом уме и пройти живым через последние события. И это Джефф и его жена Сандра".
А говоря про Джонни Деппа, Бек отмечал, что у него уже "целую вечность не было такого творческого партнера, как он".
Джефф Бек, семикратный обладатель "Грэмми", является легендой в рок-музыке. Он играл практически со всеми известными рок-музыкантами и рок-группами прошлых лет. И продолжал гастролировать до последнего.