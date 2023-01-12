Умер Джефф Бек — один из самых известных гитаристов в истории рок-музыки

Семикратный обладатель "Грэмми" играл во многих рок-группах и выступал сольно.

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Джефф Бек, один из самых известных рок-гитаристов, умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Variety.

О смерти рок-легенды сообщили на его странице в Twitter. "От имени его семьи мы с глубокой печалью сообщаем новость о кончине Джеффа Бека. После внезапного заражения бактериальным менингитом он мирно скончался вчера", — говорится в заявлении.

Бек недавно завершил тур в поддержку своего совместного с Джонни Деппом альбома "18". Бек за свою жизнь получил семь премий "Грэмми".

[ + – ] Джонни Депп с Джеффом Беком на концерте в Праге

Бек родился в графстве Суррей. Играл на самодельной гитаре с детства.

В 1965 году Эрик заменил Эрика Клэптона в британской группе Yardbirds. Позже он основал свою собственную группу Jeff Beck Group, лидером которой был вокалист Род Стюарт, вскоре начавший выступать сольно.

В 70-х Бек собрал вторую, более ориентированную на R&B версию своей группы и ненадолго сформировал недолговечное пауэр-трио с басистом Тимом Богертом и барабанщиком Кармином Апписом из Vanilla Fudge and Cactus.

С начала 80-х темпераментный Бек — печально известный перфекционист в студии и вспыльчивый коллега по группе — время от времени появлялся, уходил на пенсию и снова появлялся. Он был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла. Получив признание в качестве члена Yardbirds в 1992 году, он сказал в короткой речи: "Они выгнали меня… к черту их!" и вошел в зал как сольный исполнитель в 2009 году.

В свое время Бек отказался заменить Брайана Джонса в Rolling Stones, играл в самых разнообразных стилях и говорил, что специально не соблюдает никаких правил музыки. "Если я не нарушу музыкальные правила и штампы хотя бы по 10 раз в каждой песне, значит, я плохо справляюсь со своей работой", — говорил Бек.

В 2011 году он получил почетные степени двух британских университетов, а Лондонский университет искусств признал его "выдающийся вклад в область музыки". Выступал, как приглашенная звезда с разными музыкантами и группами. В 2016 году он выпустил свой последний сольный альбом Loud Hailer с участием певицы Рози Боунс.

[ + – ] Сообщение о смерти Джеффа Бека

С 2020 года Джефф Бек сотрудничал с Джонни Деппом. Он играл с актером, даже когда тот находился в центре скандала из-за суда с Эмбер Херд. Они выпустили альбом "18" в июле 2022 года и отправились в тур по Северной Америке вскоре после того, как суд завершился в пользу Деппа.

Хотя Бек был известен как переменчивая личность, он, несомненно, был одним из величайших гитаристов эпохи рока, и его игра до самого конца оставалась новаторской, творческой и полной сюрпризов.

Выступая с Джеффом Беком, Джонни Депп записал две едкие песни, посвященные Эмбер Херд.