Джонни Депп написал две "едкие песни" о бывшей жене Эмбер Херд

И в одном из треков Депп сравнивает Херд с "собакой с семилетним зудом"

Джонни Депп решил оригинальным способом отомстить своей бывшей жене Эмбер Херд. Он написал сразу две песни про нее. И они войдут в состав нового альбома, который актер записал вместе со своим старым другом Джеффом Беком. Об этом пишет Daily Mail.

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Джонни явно черпал вдохновение в своих прошлых отношениях, придумывая новые песни. В рецензии на пластинку, которую The Sunday Times должна выпустить 15 июля, 59-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" поет: "Думаю, вы сказали достаточно для одной чертовой ночи".

В другом треке он описывает свою бывшую "сидящую, как собака с семилетним зудом", а потом поет, что "Будь у меня хоть монетка, она бы не дошла до твоей руки".

Ранее в этом месяце, после крупной победы в судебном процессе по делу о клевете против 36-летней звезды "Аквамена", Депп подтвердил, что объединился с легендарным гитаристом для записи сборника из 13 треков.

Проект включает в себя два новых оригинальных трека Деппа и эклектичный микс кавер-версий от таких культовых исполнителей, как Beach Boys, Марвин Гэй и Джон Леннон, Killing Joke и The Velvet Underground.

[ + – ] Джонни Депп с Джеффом Беком на концерте в Праге

"Когда мы с Джонни начали играть вместе, это действительно зажгло наш юношеский дух и творческий потенциал. Мы шутили о том, что нам снова по 18 лет, так что это и стало названием альбома", — сказал 77-летний Бек, рассказывая о новом альбоме. Украсил его обложку рисунок жены Бека. А для Деппа, который вырос на музыке рокера, совместная работа стала воплощением детской мечты.

"Для меня большая честь играть и писать музыку с Джеффом", — сказал Депп.

Впервые Бек и Депп встретились еще в 2016 году и с той поры подружились.

"У меня уже целую вечность не было другого такого творческого партнера, как Джонни. Он был главной движущей силой этого альбома. Я надеюсь, что люди воспримут его всерьез как музыканта, потому что некоторым трудно признать, что Джонни Депп может петь рок-н-ролл", — сказал рокер.

Напомним, после суда выяснилось, что Эмбер Херд не может выплатить миллионы долларов своему бывшему мужу. Хоть она изрядно тратила во время процесса. Например, снимала очень дорогой дом. Так что, чтобы поправить свое финансовое положение, она решила написать книгу.