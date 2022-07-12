Джонні Депп написав дві "їдкі пісні" про колишню дружину Ембер Герд

І в одному з треків Депп порівнює Герд із "собакою із семирічний свербінням"

Джонні Депп вирішив оригінальним способом помститися своїй колишній дружині Ембер Герд. Він написав одразу дві пісні про неї. І вони увійдуть до складу нового альбому, який актор записав разом зі своїм старим другом Джеффом Беком. Про це пише Daily Mail.

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Джонні явно черпав натхнення у своїх минулих стосунках, вигадуючи нові пісні. В рецензії на платівку, яку The Sunday Times має випустити 15 липня, 59-річна зірка "Піратів Карибського моря" співає: "Думаю, ви сказали достатньо для однієї чортової ночі".

В іншому треку він описує свою колишню "сидячу, як собака з семирічний свербінням", а потім співає, що "Будь у мене хоч монетка, вона б не дійшла до твоєї руки".

Раніше цього місяця, після великої перемоги в судовому процесі у справі про наклеп проти 36-річної зірки "Аквамена", Депп підтвердив, що об'єднався з легендарним гітаристом для запису збірки із 13 треків.

Проєкт включає два нові оригінальні треки Деппа і еклектичний мікс кавер-версій від таких культових виконавців, як Beach Boys, Марвін Гей і Джон Леннон, Killing Joke і The Velvet Underground.

[ + – ] Джонні Депп із Джеффом Беком на концерті у Празі

"Коли ми з Джонні почали грати разом, це справді запалило наш юнацький дух і творчий потенціал. Ми жартували про те, що нам знову по 18 років, тож це і стало назвою альбому", — сказав 77-річний Бек, розповідаючи про новий альбом і прикрасив його обкладинку малюнок дружини Бека. А для Деппа, який виріс на музиці рокера, співпраця стала втіленням дитячої мрії.

"Для мене велика честь грати та писати музику з Джеффом", — сказав Депп.

Вперше Бек і Депп зустрілися ще 2016 року і відтоді потоваришували.

"У мене вже цілу вічність не було іншого такого творчого партнера, як Джонні. Він був головною рушійною силою цього альбому. Я сподіваюся, що люди сприймуть його всерйоз як музиканта, тому що деяким важко визнати, що Джонні Депп може співати рок-н-рол", — сказав рокер.

Нагадаємо, після суду з'ясувалося, що Ембер Герд не може виплатити мільйони доларів своєму колишньому чоловікові. Хоч вона добряче витрачала під час процесу. Наприклад, винаймала дуже дорогий будинок. Тож щоб поправити своє фінансове становище, вона вирішила написати книгу.