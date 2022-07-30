Джонні Депп заробив на своїх картинах $3,6 млн (фото)

Актор продав портрети Аль Пачіно, Елізабет Тейлор, Боба Ділана та Кіта Річардса.

59-річний голлівудський актор Джонні Депп, якого через звинувачення Ембер Герда "скасували" в Голлівуді, не сумував в опалі й активно взявся малювати. Зараз, коли його чесне ім'я відновлено, а нові ролі репетируються, він виставив частину своїх робіт на продаж, повідомляє CBS News.

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За інформацією британського арт-ритейлера Castle Fine Art, твори актора, колекцію "Друзі та герої" із зображеннями людей, які надихнули Деппа як особистість, розпродали менш ніж за день із моменту їхнього дебюту.

Серед тих, чиї портрети продали, — актори Аль Пачіно й Елізабет Тейлор, а також музиканти Боб Ділан і Кіт Річардс.

"Дебютна колекція #JohnnyDepp "Друзі та герої" офіційно розпродана. Цей перший у світі випуск виявився нашою найбільш продаваною колекцією на сьогодні: всі твори були розпродані всього за кілька годин", — ідеться в повідомленні ритейлера.

У перші години старту продажів Джонні заробив 3 мільйони фунтів стерлінгів ($3,6 мільйона) і продав 780 репродукцій через 37 галерей арт-хаусу.

Перед тим, як виставити свої роботи на продаж, Депп показав їх шанувальникам:

"Я завжди використовував мистецтво, щоб висловити свої почуття й поміркувати про тих, хто для мене найважливіші, такі як моя сім'я, друзі та люди, якими я захоплююся. Мої картини оточують моє життя, але я тримав їх при собі й обмежував себе. Ніхто ніколи не повинен себе обмежувати", — написав він у соцмережі.

Нагадаємо, Джонні Депп після перемоги над колишньою дружиною Ембер Герд у суді повертається до своєї кар'єри в кіно. Він зіграє короля Людовіка XV. Режисеркою стрічки з робочою назвою "Фаворитка" виступає француженка Майвен Ле Беско. Фінансує зйомки стримінговий сервіс Netflix.

Відзначаючи перемогу над колишньою дружиною в суді, Депп не лише влаштував кілька вечірок і змінив імідж, а й зробив велику пожертву благодійній організації, яка допомагає дитячим лікарням. Джонні Депп передав близько 800 тисяч доларів.