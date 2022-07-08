Джонні Депп повертається до роботи й зіграє французького короля Людовіка XV

А також може повернутися до ролі Джека Спарроу в "Піратах Карибського моря".

Джонні Депп після перемоги над колишньою дружиною Ембер Герд у суді повертається до своєї кар'єри в кіно. І робить це із шиком. Він зіграє короля Людовіка XV. Про це пише Daily Mail.

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Поки що про проєкт відомо небагато. Режисеркою виступить француженка Майвен Ле Беско, фільм отримав назву "Фаворитка", фінансує його Netflix.

Також Майвен зіграє фаворитку короля — графиню Жанну Дюбаррі. Раніше вона прославилася завдяки ролі Діви Плавалагуни в культовому фільмі "П'ятий елемент".

[ + – ] Акторка та режисерка Майвен Ле Беско

Також повідомляється, що Депп розглядає пропозиції від Disney повернутися у франшизу "Пірати Карибського моря". Найімовірніше, це буде приквел до основної серії фільмів.

Фільм "Фаворитка", який планується зняти цього літа, стане першим фільмом Деппа французькою мовою і, як очікується, вийде у прокат 2023 року.

Хоча бюджет фільму не зрозумілий, звичайний гонорар Деппа становить щонайменше 20 мільйонів доларів. Хоча заради повернення на екрани він може й стримати апетити.

Нагадаємо, Людовік XV правив цілих 58 років, вступивши на престол у п'ять років, і отримав прізвисько "Улюблений", у період його правління отримав розквіт стиль "рококо" та витончені мистецтва, а стан економіки залишав бажати кращого. Його дружиною була дочка польського князя Марія Лещинська, але король був настільки велелюбний, що після народження десятої дитини королева вигнала його зі спальні, і король знайшов втіху в обіймах численних коханок. Найвідомішими серед них були мадам де Помпадур і графиня Дюбаррі.

[ + – ] Король Людовик XV у розквіті років Фото: Соцсети

Netflix нещодавно домовився з французькими кіногільдіями про інвестування близько 40 мільйонів доларів у французькі фільми в спробі окупити інтерес до своєї продукції.

Останній фільм із Джонні Деппом вийшов ще 2020 року. Це була драма "Мінамата", яка розповідала історію військового фотографа Юджина Сміта, який розслідував отруєння ртуттю жителів японського міста Мінамата. Фільм провалився, зібравши 1,7 мільйона доларів у прокаті при бюджеті 20 мільйонів.

Нагадаємо, відзначаючи перемогу в суді, Депп не лише влаштував кілька вечірок і змінив імідж, але й зробив велику пожертву благодійній організації, яка допомагає дитячим лікарням. Джонні Депп передав близько 800 тисяч доларів.