Джонні Депп продемонстрував новий стиль після своєї перемоги в суді

59-річного актора помітили в аеропорту Парижа.

Джонні Депп після перемоги в суді над колишньою дружиною Ембер Герд пожинає плоди успіху. Він змінив стиль і явно насолоджується життям. Про це пише Daily Mail.

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Актор зголив бороду і зробив нову зачіску заплів волосся в косу. Подія — радісна. Вперше за два роки Джонні зніметься в кіно. Фільм режисерки Майвен Ле Беско розповість історію короля Людовіка XV, і Деппу дісталася головна роль.

Депп був у Парижі на примірці костюмів. В аеропорту він намагався залишитися інкогніто, приховуючи обличчя під капелюхом і сонцезахисними окулярами.

[ + – ] Джонні Депп у паризькому аеропорту

Новини про те, що Джонні повертається у велике кіно, з'явилися незабаром після перемоги в суді. Також стало відомо, що він веде переговори про те, щоб повернутися у франшизу "Пірати Карибського моря". Капітан Джек Спарроу у виконанні Деппа приніс кіностудії Disney мільярди, тому вартість нової угоди, за чутками, — не менше 300 мільйонів доларів. Також студія пожертвує солідну суму в будь-який благодійний фонд на вибір Джонні Деппа.

Останній фільм про піратів вийшов 2017 року. У новому фільмі Джека Спарроу не буде, але він може повернутися до своєї ролі в приквелі.

Юристи Деппа вже заявили, що через звинувачення Ембер Герд він втратив зарплату в розмірі 22 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на останньому суді присяжні ухвалили, що Депп повинен отримати 10 мільйонів доларів як компенсацію за шкоду та 5 мільйонів доларів як штрафні санкції, але суддя зменшив суму штрафних збитків до 350 000 доларів відповідно до обмеження штату. Ембер має заплатити колишньому чоловікові 8,3 мільйона доларів.

У будь-якому випадку Ембер Герд уже заявила, що в неї таких грошей немає, і вона оскаржуватиме рішення суду.

У свою чергу, Депп може і не вимагати від неї компенсації, але тоді і їй доведеться піти на поступки, але Герд, зважаючи на все, на це не згодна.