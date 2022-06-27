Джонні Депп повернеться до ролі капітана Джека Спарроу за астрономічну суму

Disney розпрощався з Деппом у 2018 році, а зараз готовий заплатити йому понад 300 мільйонів доларів, аби той усе пробачив і знову зіграв капітана Джека Спарроу.

Життя 59-річного американського актора Джонні Деппа після його перемоги в суді над Ембер Герд, схоже, налагоджується. Як повідомляє Poptopic, він збирається повернутися в продовження франшизи "Пірати Карибського моря", звідки його виключили у 2018-му, і веде переговори з Disney про "угоду на 300 мільйонів доларів".

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Депп зіграв головну роль у п'яти фільмах про піратів за останні 15 років. Востаннє він з'явився в стрічці "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки", яка вийшла у 2017 році. За словами інсайдерів, Disney зацікавлені в налагодженні стосунків із Деппом.

"Вони зв'язалися з актором до судового розгляду в справі про дифамацію проти Ембер Герд і запитали, чи він зацікавлений у поверненні в ще один або два піратські фільми. Повідомляється, що угода полягає в тому, щоб Джонні Депп повернувся до ролі Джека Спарроу в "Піратах" Карибського моря 6" та в додатковому серіалі Disney Plus про молодість капітана "Чорної перлини", — розповіло джерело.

Студія вже підготувала попередній сценарій фільму про Джека Спарроу, тому вони дуже сподіваються, що Джонні пробачить їм і повернеться у ролі свого культового персонажа, і готові заплатити йому 301 мільйон доларів, а також зробити "значну пожертву" в благодійну організацію на вибір Деппа як жест доброї волі.

Раніше Джонні заявляв, що більше не співпрацюватиме з Disney після того, як його виключили з шостого фільму "Піратів". Однак цілком імовірно, що така щедра фінансова пропозиція може змусити його передумати.

За словами юристів актора, він втратив зарплату в розмірі 22 мільйони доларів після того, як Герд опублікувала свою статтю у Washington Post у 2018 році, в якій Деппа хоч і не називали на ім'я, але його представили як домашнього ґвалтівника.

Сценарист "Початкових піратів" Стюарт Бітті був першим, хто публічно підтвердив, що Disney Studios відмовляється від зірки у 2018 році, оскільки вони переробляють всю франшизу.

Поки Депп повертає втрачені позиції, його колишня дружина пожинає перші плоди програшу. Вона має виплатити Джонні 8,3 мільйона доларів, яких вона зараз не має. Тому акторка вирішила написати книгу, де розповість про сімейне життя з актором. Щоправда, адвокати Деппа вже з нетерпінням чекають на ці одкровення, щоб у разі чого знову потягти її в суд.

Сам актор навіть готовий пробачити колишній борг, якщо вона не заперечуватиме рішення суду.