Джонни Депп вернется к роли капитана Джека Воробья за астрономическую сумму

Disney распрощался с Деппом в 2018 году, а сейчас готов заплатить ему свыше 300 миллионов долларов, лишь бы тот все простил и снова сыграл капитана Джека Воробья.

Жизнь 59-летнего американского актера Джонни Деппа после его победы в суде над Эмбер Херд, похоже налаживается. Как сообщает Poptopic, он собирается вернутся в продолжение франшизы "Пираты Карибского моря", откуда его исключили у 2018-м, и ведет переговоры с Disney о "сделке на 300 миллионов долларов".

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Депп сыграл главную роль в пяти фильмах о пиратах за последние 15 лет. В последний раз он появился в картине "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", которая вышла в 2017 году. По словам инсайдеров, Disney заинтересованы в том, чтобы наладить отношения с Деппом.

"Они связались с актером до судебного разбирательства по делу о диффамации против Эмбер Херд и спросили, заинтересован ли он в возвращении в еще одном или двух пиратских фильмах. Сообщается, что сделка заключается в том, чтобы Джонни Депп вернулся в роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря 6" и в дополнительном сериале Disney Plus о молодости капитана "Черной жемчужины"", – рассказал источник.

Студия уже подготовила предварительный сценарий фильма о Джеке Воробье, поэтому они очень надеются, что Джонни простит их и вернется в качестве своего культового персонажа, и готовы заплатить ему 301 миллион долларов, а также сделать "значительное пожертвование" в благотворительную организацию по выбору Деппа в качестве жеста доброй воли.

Ранее Джонни зявлял, что больше не будет сотрудничать с Disney после того, как его исключили из шестого фильма "Пираты". Однако весьма вероятно, что столь щедрое финансовое предложение может заставить его передумать.

По словам юристов актера, он потерял зарплату в размере 22 миллионов долларов после того, как Херд опубликовала свою статью в Washington Post в 2018 году, в которой Депп хоть и не назывался по имени, но был представлен как домашний насильник.

Сценарист "Первоначальных пиратов" Стюарт Битти был первым, кто публично подтвердил, что Disney Studios отказывается от звезды в 2018 году, поскольку они переделывают всю франшизу.

Пока Депп возвращает утраченные позиции, его бывшая жена пожинает первые плоды проигрыша. Она должна выплатить Джонни 8,3 миллиона долларов, которых у нее сейчас нет. Поэтому актриса решила написать книгу, где расскажет о семейной жизни с актером. Правда, адвокаты Деппа уже с нетерпением ждут этих откровений, чтобы, в случае чего, снова потащить ее в суд.

Сам актер даже готов простить бывшей долг, если она не станет оспаривать решение суда.