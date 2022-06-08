Победивший в суде Джонни Депп может отказаться от денег Эмбер Херд, – адвокаты актера

Актер добивался не столько моральной компенсации, сколько хотел вернуть себе доброе имя.

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После триумфального выигрыша 58-летнего Джонни Деппа в суде, где рассматривался иск о клевете против Эмбер Херд на $50 млн, адвокаты актера не исключают, что он не будет требовать у бывшей жены отдать положеные ему судом $8 млн. Об этом Камилла Васкес и Бенджамин Чу заявили в эфире программ "Сегодня", "Доброе утро, Америка", а затем на платформе "Право и преступность", которая освещала судебный процесс без перерыва.

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По их словам, когда репутация Джонни восстановлена, он сам может отказаться от денег. Юристы утверждают, что Депп был счастлив, что выиграл и что он "не улыбался так шесть лет", то есть с тех пор, когда начались его проблемы с Херд.

[ + – ] По словам Васкес, Депп, узнав о победе, так не улыбался за все шесть лет

"Это дело для мистера Деппа было не о деньгах. Речь шла о восстановлении его репутации, и он сделал это. Мы должны быть осторожны в том, что говорим, но речь шла о репутации мистера Деппа, но для него это было важно", – подчеркнули Васкес и Чу.

Они также раскритиковали заявление Херд о том, что она проиграла суд, потому что истец более влиятельный и популярный, чем она, заявив, что это "полная ложь", что социальные сети сыграли свою роль. Адвокаты добавили, что присяжным Эмбер просто не нравилась, потому что она – в отличие от Джонни – ни за что не брала на себя ответственность".

"Джонни признавал свои проблемы, он был очень откровенен в своих проблемах с алкоголем и наркотиками, он был откровенен в отношении некоторых неудачных сообщений, которые он писал, и я думаю, что это был резкий контраст с мисс Херд, которая не казалась… или, по крайней мере, присяжные могли счесть, что она ни за что не отвечает. У нее был ответ на все вопросы, и она ни за что не брала на себя ответственность. Я думаю, что это имело значение", – сказал Чу.

Васкес добавила, что ключом к победе было акцентирование внимания на фактах и ​​доказательствах, а также на возможности Джонни впервые сказать правду. Он смог связаться с присяжными и широкой публикой и рассказать, что произошло на самом деле.

В свою очередь Херд заявила, что разочарована вердиктом присяжных, а ее защита анонсировала апелляцию.

Напомним, чем выигрыш Деппа опасен для активистов и СМИ, поскольку создан прецедент.

Мы также писали о том, что ждет Эмбер, если она не сможет выплатить присужденную сумму. При том, что актриса уверяет, что у нее нет денег, во время суда она снимала виллу за $22 тысячи в месяц.