Джонні Депп, який переміг у суді, може відмовитися від грошей Ембер Герд, — адвокати актора

Актор домагався не так моральної компенсації, як хотів повернути собі добре ім'я.

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Після тріумфального виграшу 58-річного Джонні Деппа в суді, де розглядався позов про наклеп проти Ембер Герд на $50 млн, адвокати актора не виключають, що він не вимагатиме у колишньої дружини віддати належні йому судом $8 млн. Про це Камілла Васкес і Бенджамін Чу заявили в ефірі програм "Сьогодні", "Доброго ранку, Америка", а потім на платформі "Право та злочинність", яка висвітлювала судовий процес без перерви.

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За їхніми словами, коли репутацію Джонні відновлено, він сам може відмовитись від грошей. Юристи стверджують, що Депп був щасливий, що виграв і що він "не посміхався так шість років", тобто відтоді, як почалися його проблеми з Герд.

[ + – ] За словами Васкеса, Депп, дізнавшись про перемогу, так не посміхався за всі шість років

"Ця справа для містера Деппа була не про гроші. Йшлося про відновлення його репутації, і він зробив це. Ми повинні бути обережні в тому, що говоримо, але йшлося про репутацію містера Деппа, але для нього це було важливо", — підкреслили Васкес та Чу.

Вони також розкритикували заяву Герд про те, що вона програла суд, тому що позивач більш впливовий і популярний, ніж вона, заявивши, що це "повна брехня", що соціальні мережі відіграли свою роль. Адвокати додали, що присяжним Ембер просто не подобалася, тому що вона, на відміну від Джонні, ні за що не брала на себе відповідальність.

"Джонні визнавав свої проблеми, він був дуже відвертий у своїх проблемах з алкоголем і наркотиками, він був відвертим щодо деяких невдалих повідомлень, які він писав, і я думаю, що це був різкий контраст з міс Герд, яка не здавалася... або, принаймні присяжні могли вважати, що вона ні за що не відповідає. Вона мала відповідь на всі питання, і вона ні за що не брала на себе відповідальність. Я думаю, що це мало значення", — сказав Чу.

Васкес додала, що ключем до перемоги було акцентування уваги на фактах та доказах, а також на можливості Джонні вперше сказати правду. Він зміг зв'язатися з присяжними та широкою публікою та розповісти, що сталося насправді.

Зі свого боку Герд заявила, що розчарована вердиктом присяжних, а її захист анонсував апеляцію.

Нагадаємо, чим виграш Деппа небезпечний для активістів та ЗМІ, оскільки створено прецедент.

Ми також писали про те, що чекає на Ембер, якщо вона не зможе виплатити присуджену суму. При тому, що актриса запевняє, що вона не має грошей, під час суду вона орендувала віллу за $22 тисячі на місяць.