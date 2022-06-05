Чим небезпечна перемога Джонні Деппа для ЗМІ та активістів руху #MeToo, — думка

Перемога Деппа здивувала багатьох юристів, оскільки він програв аналогічну справу у Великій Британії. Проте, це стане прецедентом з далекосяжними наслідками.

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58-річний голлівудський актор Джонні Депп 1 червня виграв справу про наклеп проти колишньої дружини Ембер Герд, яка стверджувала, що зазнала домашнього насильства. Про це вона написала у колонці для The Washington Post ще у 2018 році. Незважаючи на те, що ім'я аб'юзера там не згадувалося, громадськість дійшла висновку, що йдеться про Деппа. Преса підхопила цю історію, і в результаті актор першого ешелону Голлівуду вилетів із усіх своїх топових проєктів, зазнавши, крім кар'єрних, ще й суттєвих репутаційних втрат.

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Депп не став миритися з цим і подав до окружного суду Ферфакса (штат Вірджинія) проти Герд позов на $50 млн. До того ж, він наполіг, щоб судові засідання були відкритими. У результаті весь світ 6,5 тижнів спостерігав за тим, як обидві сторони діставали гори брудної білизни і озвучували найнеймовірніші моменти зі спільного життя.

У результаті суд присяжних дійшов висновку, що Ембер таки обмовила колишнього чоловіка і тепер зобов'язана виплатити йому компенсацію. Щоправда, йдеться вже не про $50 млн, а трохи більше за $8 млн. Виходячи з того, що актриса подала зустрічний позов проти екскоханого на $100 млн, присяжні також ухвалили Джонні виплатити їй $2 млн, визнавши його винним по одному з чотирьох пунктів звинувачення згідно із законом про дифамацію.

На думку оглядача New York Times Джеремі Петерса, перемога Деппа — прецедент, який несе ризики як для жінок, які висувають звинувачення в насильстві, так і для ЗМІ, які їх публікують, оскільки йдеться про протистояння та ворожнечу "з багатими, впливовими та схильними до сутяжництва".

[ + – ] Джонні Депп та його адвокатка Камілла Васкес Фото: Getty Images

"Депп навряд є першою впливовою людиною, звинуваченою в сексуальному насильстві, яка перевернула столи зі своїм обвинувачем, подавши багатомільйонний позов про наклеп. Але нині він є одним із найвідоміших переможців і продемонстрував, що закон про дифамацію може бути потужним інструментом, якщо присяжні вирішать, що є законні причини сумніватися в історії жінки", — наголошує журналіст.

Він додав, що результат справи — рідкісний для знаменитості, оскільки американське законодавство вимагає, щоб громадські діячі, такі як Депп, "долали надзвичайно високу юридичну планку у доведенні наклепу".

Петерс дійшов висновку, що судовий процес вдарив по руху #MeToo, що почався понад чотири роки тому, оскільки і жінки, які зазнали насильства і розповіли про це публічно, і ЗМІ, які опублікували їх історії, тепер можуть будь-коли постати перед судом, де позивачами будуть дуже впливові та багаті.

Після завершення суду The Washington Post під есе Ембер з'явилося зауваження редактора за підсумками суду, що, на думку Петерса, несе для видання певний юридичний ризик.

"Оскільки присяжні вважали, що есе Герд носило наклепницький характер, додавання до нього нової інформації можна було вважати рівносильним його повторній публікації і, отже, підставою для судового позову", — зазначає журналіст, наводячи приклад журналу Rolling Stone, який визнали винним у публікації неправдивого повідомлення про жінку, яка стверджувала, що вона була зґвалтована у братстві Університету Вірджинії. Тоді присяжні дійшли висновку, що додавання виправлення може бути використане для притягнення журналу до відповідальності за наклеп, хоча воно не несе жодної відповідальності за первісну публікацію.

[ + – ] Ембер Герд програла суд колишньому чоловікові Фото: Getty Images

Справа ускладнена ще від моменту, що есе Герд було захищене Першою поправкою, і експерти вважають, що у Деппа ніколи не було сильної правової позиції, враховуючи, що громадські діячі повинні довести, що людина, яку вони звинувачують у наклепі, діяла з "справжнім злим наміром" або що ця людина, по суті, знала, що говорить брехню. І той факт, що він все ж таки він переміг, це попереджувальний сигнал усім, хто готовий публікувати подібні звинувачення: Перша поправка може бути на вашому боці, але присяжні можуть дійти іншого висновку.

"Той факт, що справжній злий намір — це така висока планка, і те, що він зміг подолати це, дещо шокує", — вважає Лінн Грінкі, професор, який викладає питання Першої поправки в Сіракузькому університеті.

Незважаючи на те, що адвокати Ембер прикривалися Першою поправкою, захист Джонні заявив, що справа не має нічого спільного із захистом свободи слова. Натомість, наполягав він, йшлося про довіру до обвинувача.

"Перша поправка не захищає брехню, яка ранить і паплюжить людей", — заявила адвокатка Деппа присяжним, коли суд добігав кінця.

Перемога Деппа здивувала багатьох юристів, оскільки він програв аналогічну справу у Великій Британії. За словами Джорджа Фрімена, виконавчого директора Ресурсного центру медіа-права та колишнього юриста The New York Times, ключова відмінність полягає в тому, що у Великій Британії вердикт виносить суддя, а в США це зробили присяжні, ставши на бік актора.

Сам актор уже прокоментував свою перемогу і пояснив, навіщо взагалі судився до Герд. Та, зі свого боку, зізналася, що розчарована рішенням присяжних.

Нагадаємо, адвокати Герд вже заявили про те, що подадуть апеляцію на рішення суду, а сама актриса не має грошей, щоб заплатити колишньому чоловікові.