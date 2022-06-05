Чем опасна победа Джонни Деппа для СМИ и активистов движения #MeToo, – мнение

Победа Деппа удивила многих юристов, поскольку он проиграл аналогичное дело в Великобритании. Тем не менее, это станет прецедентом с далеко идущими последствиями.

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58-летний голливудский актер Джонни Депп 1 июня выиграл дело о клевете против бывшей жены Эмбер Херд, которая утверждала, что подверглась домашнему насилию. Об этом она написала в колонке для The Washington Post еще в 2018 году. Несмотря на то, что имя абьюзера там не упоминалось, общественность пришла к выводу, что речь идет о Деппе. Пресса подхватила эту историю, и в результате актер первого эшелона Голливуда вылетел из всех своих топовых проектов, понеся, кроме карьерных, еще и существенные репутационные потери.

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Депп не стал мириться с этим и подал в окружной суд Фэрфакса (штат Вирджиния) против Херд иск на $50 млн. Более того, он настоял, чтобы судебные заседания были открытыми. В итоге весь мир 6,5 недель наблюдал за тем, как обе стороны доставали на свет горы грязного белья и озвучивали самые невероятные моменты из совместной жизни.

В итоге суд присяжных пришел к выводу, что Эмбер таки оклеветала бывшего супруга и теперь обязана выплатить ему компенсацию. Правда, речь уже идет не о $50 млн, а чуть больше $8 млн. Исходя из того, что актриса подала встречный иск против экс-возлюбленного на $100 млн, присяжные также постановили Джонни выплатить ей $2 млн, признав его виновным по одному из четырех пунктов обвинения по закону о диффамации.

По мнению обозревателя New York Times Джереми Петерса, победа Деппа – прецедент, который несет риски как для женщин, выдвигающих обвинения в насилии, так и для СМИ, которые их публикуют, поскольку речь идет о противостоянии и вражде "с богатыми, влиятельными и склонными к сутяжничеству".

[ + – ] Джонни Депп и его адвокат Камилла Васкес Фото: Getty Images

"Депп вряд ли является первым влиятельным человеком, обвиненным в сексуальном насилии, который перевернул столы со своим обвинителем, подав многомиллионный иск о клевете. Но на данный момент он является одним из самых известных победителей и продемонстрировал, что закон о диффамации может быть мощным инструментом, если присяжные решат, что есть законные причины сомневаться в истории женщины", – подчеркивает журналист.

Он добавил, что результат дела – редкий для знаменитости, поскольку американское законодательство требует, чтобы общественные деятели, такие как Депп, "преодолевали чрезвычайно высокую юридическую планку в доказывании клеветы".

Петерс пришел к выводу, что судебный процесс ударил по движению #MeToo, начавшемуся более четырех лет назад, поскольку и женщины, подвергшиеся насилию и рассказавшие об этом публично, и СМИ, опубликовавшие их истории, теперь могут в любой момент предстать перед судом, где истцами будут очень влиятельные и богатые.

После завершения суда в The Washington Post под эссе Эмбер появилось примечание редактора по итогам суда, что, по мнению Петерса, несет для издания определенный юридический риск.

"Поскольку присяжные сочли, что эссе Херд носило клеветнический характер, добавление в него новой информации можно было считать равносильным его повторной публикации и, следовательно, основанием для судебного иска", – отмечает журналист, приводя пример журнала Rolling Stone, который был признан виновным в публикации ложного сообщения о женщине, утверждавшей, что она была изнасилована в братстве Университета Вирджинии. Тогда присяжные пришли к выводу, что добавление исправления может быть использовано для привлечения журнала к ответственности за клевету, хотя оно и не несет никакой ответственности за первоначальную публикацию.

[ + – ] Эмбер Херд проиграла суд бывшему мужу Фото: Getty Images

Дело усложняет еще от момент, что эссе Херд было защищено Первой поправкой, и эксперты считают, что у Деппа никогда не было сильной правовой позиции, учитывая, что общественные деятели должны доказать, что человек, которого они обвиняют в клевете, действовал с "настоящим злым умыслом" или что этот человек, по сути, знал, что говорит ложь. И тот факт, что он все же он победил, это предупредительный сигнал всем, кто готов публиковать подобные обвинения: Первая поправка может быть на вашей стороне, но присяжные могут прийти к другому выводу.

"Тот факт, что настоящий злой умысел – это такая высокая планка, и то, что он смог преодолеть это, несколько шокирует", – считает Линн Гринки, профессор, преподающий вопросы Первой поправки в Сиракузском университете.

Несмотря на то, что адвокаты Эмбер прикрывались Первой поправкой, защита Джонни заявила, что дело не имеет ничего общего с защитой свободы слова. Вместо этого, настаивал он, речь шла о доверии к обвинителю.

"Первая поправка не защищает ложь, которая ранит и порочит людей", – заявил адвокат Деппа присяжным, когда суд подходил к концу.

Победа Деппа удивила многих юристов, поскольку он проиграл аналогичное дело в Великобритании. По словам Джорджа Фримена, исполнительного директора Ресурсного центра медиа-права и бывшего юриста The New York Times, ключевое различие заключается в том, что в Великобритании вердикт выносит судья, а в США это сделали присяжные, став на сторону актера.

Сам актер уже прокомментировал свою победу и объяснил, зачем вообще судился в Херд. Та, в свою очередь, призналась, что разочарована решением присяжных.

Напомним, адвокаты Херд уже заявили о том, что подадут апелляцию на решение суда, а у самой актрисы нет денег, чтобы заплатить бывшему мужу.