Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд (видео)

Шестинедельная эпопея подошла к концу, и присяжные сказали окончательное слово.

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Американский актер Джонни Депп, которому 9 июня исполнится 59 лет, получил поистине роскошный подарок, выиграв дело о клевете против бывшей жены Эмбер Херд. Суд постановил, что Джонни не бил ее и не подвергал сексуальному насилию, а также обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн, сообщает Daily Mail. Все СМИ, которые напечатали ее неправдивое эссе, должны дать опровержение

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На обсуждение вердикта присяжные потратили чуть менее трех дней.

Что касается Херд, то ей присуждена компенсация в размере $2 млн вместо $100 млн, которые она требовала во встречном иске против бывшего мужа.

На оглашении вердикта присяжных присутствовала только Херд, а Депп в это время находился в Великобритании в туре с легендарным гитаристом Джеффом Беком. По словам источников, это было запланировано намного раньше, чем стало известно о дате последнего заседания.

Актриса появилась в суде в черном платье и выглядела взволнованной, а во время оглашения вердикта смотрела в пол, не поднимая глаз.

Решение присяжных стало кульминацией шестинедельного судебного разбирательства, которое транслировалось в прямом эфире сразу на нескольких платформах.

Этот суд был для экс-супругов уже вторым после их развода в 2016 году. Депп проиграл дело о клевете против британской газеты в Высоком суде в Лондоне в 2020-м, когда судья постановил, что это "практически правда", что он избивал жену.

Приговор пустил под откос карьеру актера из первого эшелона. Он лишился ряда ролей, и его фактически "отменили" в Голливуде.

В новом деле, возбужденном в Фэрфаксе, штат Вирджиния, Депп подал в суд на Херд иск на $50 млн, утверждая, что она оклеветала его статьей в Washington Post в 2018 году, где писала, что пережила домашнее насилие. В свою очередь Эмбер подала встречный иск на $100, утверждая, что адвокат Деппа Адам Уолдман сделал клеветнические заявления, назвав ее претензии "мистификацией".

Во время процесса, начавшегося 11 апреля, Депп вызвал 38 свидетелей, а команда Херд – 24.

И Джонни, и Эмбер давали показания в течение четырех дней каждый, включая судебный перекрестный допрос со стороны адвокатов оппозиции, а затем оба снова дали свидетельские показания.

Жюри увидело десятки текстов, фотографий, видео, медицинских карт и даже страниц из "Журнала любви" бывшей пары, которые они писали друг другу от руки.

Суд заслушал фрагменты записей, сделанных Деппом и Херд во время их споров, некоторые из их самых интимных моментов, которые были воспроизведены для всего мира спустя годы в максимально публичной обстановке.

Дело о клевете оказалось настолько сложным, что в вердиктном листе было 42 вопроса, на которые присяжные должны были ответить, прежде чем вынести вердикт: 24 вопроса по искам Деппа и 18 по встречным искам Херд.

Напомним, одной из тех, кто свидетельствовал в пользу Деппа, была супермодель Кейт Мосс, утверждавшая, что актер во время их романа ни разу ее не ударил. После суда бывшие возлюбленные вместе провели время в Лондоне.

Как сложится дальше карьера Деппа и вернут ли его на экраны, пока неизвестно, а вот у Эмбер с этим уже начались проблемы. Публика требует убрать ее из второй части "Аквамена", собрав под соответствующей петицией уже миллионы подписей. Отметим, что ее присутствие в готовом варианте картины и так сократили по максимуму. Во время суда стало известно, что актриса страдает пограничным расстройством личности и даже грозилась суицидом.