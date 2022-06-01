Кейт Мосс и Джонни Депп вместе провели время в Лондоне

Это произошло после того, как Депп отыграл концерт, а Мосс выступила в его защиту, сказав, что он не толкал ее с лестницы

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Джонни Депп сделал перерыв, отвлекшись от суда, на котором выясняет отношения с Эмбер Херд и отправился в Британию, где отыграл несколько концертов с рок-легендой Джеффом Беком. Но позже выяснилось, что к нему присоединилась его давняя подруга Кейт Мосс, с которой они встречались в 1990-х. Об этом пишет Daily Mail.

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Один концерт прошел в Шеффилде, позже Бек и Депп выступили в "Альберт-холле", где Депп исполнил кавер на песню Джона Леннона. А после участники концерта закатили вечеринку.

[ + – ] Кейт Мосс идет на концерт Джонни Деппа и Джеффа Бека

Оказалось, что Кейт Мосс приехала в Лондон из своего имения в Глостершире и присутствовала на концерте, а потом телохранитель провел ее за кулисы, где она провела несколько часов. Позже к ним присоединилась Шэннон Осборн, жена рокера Оззи Осборна.

Покидали они вечеринку порознь. Мосс уехала раньше, а Депп вышел из здания с горшком с надписью Purple Unicorn – это сорт марихуаны. Так что говорить, что между ними снова вспыхнула страсть – рано. Скорей всего это была дружеская встреча.

Депп в Лондоне остановился в отеле 100 Queen's Gate, где цена на люкс составляет 2390 фунтов стерлингов за ночь.

Напомним, на суде между Деппом и Эмбер Херд присяжные не смогли прийти к общему решению, выслушав все свидетельства и доказательства на шестинедельном судебном процессе. Жюри из семи человек совещалось два часа в пятницу, но сделали перерыв из-за выходных на День Памяти, который отмечается в США.

[ + – ] Кейт Мосс выступает на суде Фото: Getty Images

Кейт Мосс выступала незадолго до окончания суда. Она свидетельствовала в пользу Джонни Деппа, опровергнув заявления Эмбер Херд, что тот сталкивал ее лестницы. Мосс действительно падала с лестницы и получила травмы, но она поскользнулась на мокрых ступенях.

Напомним, Кейт Мосс и Джонни Депп встречались с 1994 по 1998 гг. и были самой известной парой знаменитостей в то время. Все шло к свадьбе, но Депп ее бросил, и вскоре начал встречаться с Ванессой Паради.