Кейт Мосс та Джонні Депп разом провели час у Лондоні

Це сталося після того, як Депп відіграв концерт, а Мосс виступила на його захист, сказавши, що він не штовхав її зі сходів.

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Джонні Депп зробив перерву, відволікшись від суду, на якому з'ясовує стосунки з Ембер Герд, і вирушив до Британії, де відіграв кілька концертів із рок-легендою Джеффом Беком. Але згодом з'ясувалося, що до нього приєдналася його давня подруга Кейт Мосс, з якою вони зустрічалися у 1990-х. Про це пише Daily Mail.

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Один концерт пройшов у Шеффілді, пізніше Бек та Депп виступили в "Альберт-холі", де Депп виконав кавер на пісню Джона Леннона. А потім учасники концерту закотили вечірку.

[ + – ] Кейт Мосс йде на концерт Джонні Деппа та Джеффа Бека

Виявилося, що Кейт Мосс приїхала до Лондона зі свого маєтку в Глостерширі й була присутня на концерті, а потім охоронець провів її за лаштунки, де вона провела кілька годин. Пізніше до них приєдналася Шеннон Осборн, дружина рокера Оззі Осборна.

Залишали вони вечірку порізно. Мосс поїхала раніше, а Депп вийшов із будівлі з горщиком із написом Purple Unicorn — це сорт марихуани. Тож говорити, що між ними знову спалахнула пристрасть — рано. Найімовірніше, це була дружня зустріч.

Депп у Лондоні зупинився в готелі 100 Queen's Gate, де ціна на люкс складає 2 390 фунтів стерлінгів за ніч.

Нагадаємо, на суді між Деппом та Ембер Герд присяжні не змогли дійти спільного рішення, вислухавши всі свідоцтва та докази на шеститижневому судовому процесі. Журі із семи людей радилося дві години в п'ятницю, але зробили перерву через вихідні на День Пам'яті, що святкують у США.

[ + – ] Кейт Мосс виступає на суді Фото: Getty Images

Кейт Мосс виступала незадовго до закінчення суду. Вона свідчила на користь Джонні Деппа, спростувавши заяви Ембер Герд, що той скидав її зі сходів. Мосс справді падала зі сходів і отримала травми, але вона послизнулася на мокрих сходах.

Нагадаємо, Кейт Мосс та Джонні Депп зустрічалися з 1994 по 1998 роки. і були найвідомішою парою знаменитостей у той час. Все йшло до весілля, але Депп його покинув, і незабаром почав зустрічатися з Ванесою Параді.