Джонні Депп виграв суд проти Ембер Герд (відео)

Шеститижнева епопея добігла кінця, і присяжні сказали остаточне слово.

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Американський актор Джонні Депп, якому 9 червня виповниться 59 років, отримав справді розкішний подарунок, вигравши справу про наклеп проти колишньої дружини Ембер Герд. Суд ухвалив, що Джонні не бив її і не наражав на сексуальне насильство, а також зобов'язав актрису виплатити ексчоловіку $15 млн, повідомляє Daily Mail. Усі ЗМІ, які надрукували її неправдиве есе, мають дати спростування.

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На обговорення вердикту присяжні витратили трохи менше трьох днів.

Щодо Герд, то їй присуджено компенсацію у розмірі $2 млн замість $100 млн, які вона вимагала у зустрічному позові проти колишнього чоловіка.

На оголошенні вердикту присяжних була лише Герд, а Депп у цей час перебував у Великій Британії в турі з легендарним гітаристом Джеффом Беком. За словами джерел, це було заплановано набагато раніше, ніж стало відомо про дату останнього засідання.

Актриса з'явилася в суді в чорній сукні і виглядала схвильованою, а під час оголошення вердикту дивилася в підлогу, не зводячи очей.

Рішення присяжних стало кульмінацією шеститижневого судового розгляду, який транслювався у прямому ефірі одразу на кількох платформах.

Цей суд був для експодружжя вже другим після їхнього розлучення у 2016 році. Депп програв справу про наклеп проти британської газети у Високому суді в Лондоні 2020-го, коли суддя ухвалив, що це "практично правда", що він бив дружину.

Вирок пустив під схил кар'єру актора з першого ешелону. Він втратив низку ролей, і його фактично "скасували" в Голлівуді.

У новій справі, порушеній у Ферфаксі, штат Вірджинія, Депп подав до суду на Герд позов на $50 млн, стверджуючи, що вона обмовила його статтею у Washington Post у 2018 році, де писала, що пережила домашнє насильство. Зі свого боку Ембер подала зустрічний позов на $100, стверджуючи, що адвокат Деппа Адам Уолдман зробив наклепницькі заяви, назвавши її претензії "містифікацією".

Під час процесу, що розпочався 11 квітня, Депп викликав 38 свідків, а команда Херд — 24.

І Джонні, і Ембер давали свідчення протягом чотирьох днів кожен, включаючи судовий перехресний допит з боку адвокатів опозиції, а потім обидва знову дали свідчення.

Журі побачило десятки текстів, фотографій, відео, медичних карт і навіть сторінок із "Журналу кохання" колишньої пари, які вони писали одне одному від руки.

Суд заслухав фрагменти записів, зроблених Деппом і Герд під час їхніх суперечок, деякі з найінтимніших моментів, які були відтворені для всього світу через роки в максимально публічній обстановці.

Справа про наклеп виявилася настільки складною, що у вердиктному аркуші було 42 питання, на які присяжні повинні були відповісти, перш ніж винести вердикт: 24 питання за позовами Деппа та 18 по зустрічних позовах Герд.

Нагадаємо, однією з тих, хто свідчив на користь Деппа, була супермодель Кейт Мосс, яка стверджувала, що актор під час їхнього роману жодного разу її не вдарив. Після суду колишні кохані разом провели час у Лондоні.

Як складеться далі кар'єра Деппа і чи повернуть його на екрани, поки що невідомо, а ось у Ембер із цим уже почалися проблеми. Публіка вимагає прибрати її із другої частини "Аквамена", зібравши під відповідною петицією вже мільйони підписів. Зазначимо, що її присутність у готовому варіанті картини і так скоротили максимально. Під час суду стало відомо, що актриса страждає на прикордонні розлади особистості і навіть погрожувала суїцидом.