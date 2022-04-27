Відповіді Джонні Деппа в суді з Ембер Герд шокували присяжних

Під час засідання з колишньою дружиною актор, за яким слідкує весь світ, вирішив вдатися до чорного гумору.

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На нинішньому процесі в США за позовом Джонні Деппа до Ембер Герд актор відповідав на запитання перед адвокатами колишньої дружини, де несподівано озвучив подробиці, що шокують, проте всі вони пов'язані зі скетчами "Монті Пайтон". Про це повідомляє Deadline.

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У Високому суді Лондона перемогла Ембер Герд. В американському суді рішення буде ухвалено присяжними — людьми, далекими від зіркових розбірок. І ось ці "прості люди" чують від Деппа шокуючі подробиці його сімейного життя. А саме, що він писав своєму другові про те, що добре було б утопити Герд. І як він потім займеться сексом із її трупом.

Насправді це "свідчення" є непрямим цитуванням скетчів англійського шоу "Монті Пайтон"*, яке відрізняється чорним гумором.

Що за "Монті Пайтон"?

"Летючий цирк Монті Пайтона" — британський комедійний скетч-серіал комік-групи "Монті Пайтон", що виходив у 1969 — 1974 році та сильно вплинув на гумористичний жанр в цілому. Шоу виділялося своїми сюрреалістичними сюжетами, ризикованими натяками та досить похмурими жартами — у ньому весь час щось на когось падало чи вибухало, але загалом дійство було перейняте англійським інтелектуальним гумором абсурду.

Нагадаємо, що на одному із засідань суду Джонні Депп давав свідчення проти колишньої коханої. Він розповів, що 35-річна актриса маніпулювала ним, погрожуючи покінчити з життям, коли Джонні намагався уникнути конфлікту.

Щодо актриси Ембер Герд, вона звинувачувала свого колишнього чоловіка Джонні Деппа в насильстві, яке він заперечував.