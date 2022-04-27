Ответы Джонни Деппа в суде с Эмбер Херд шокировали присяжных

В ходе заседания с бывшей женой актер, за которым следит весь мир, решил прибегнуть к черному юмору.

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На нынешнем процессе в США по иску Джонни Деппа к Эмбер Херд актер отвечал на вопросы перед адвокатами бывшей жены, где неожиданно озвучил шокирующие подробности, однако все они связаны со скетчами "Монти Пайтон". Об этом сообщает Deadline.

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В Высоком суде Лондона победила Эмбер Херд. В американском суде решение будет принято присяжными – людьми, далекими от звездных разборок. И вот эти "простые люди" слышат от Деппа шокирующие подробности его семейной жизни. А именно, что он писал своему другу о том, что хорошо бы утопить Херд. И как он потом займется сексом с ее трупом.

На самом деле это "свидетельство" является непрямым цитированием скетчей английского шоу "Монти Пайтон"*, отличающегося весьма черным юмором.

Что за "Монти Пайтон"?

"Летающий цирк Монти Пайтона" – британский комедийный скетч-сериал комик-группы "Монти Пайтон", выходивший в 1969 – 1974 году, сильно повлиявший на юмористический жанр в целом. Шоу выделялось своими сюрреалистическими сюжетами, рискованными намеками и довольно мрачными шутками – в нем все время что-то на кого-то падало или взрывалось, но в целом действо было проникнуто английским интеллектуальным юмором абсурда.

Напомним, что на одном из заседаний суда Джонни Депп давал показания против бывшей возлюбленной. Он рассказал, что 35-летняя актриса манипулировала им, угрожая покончить с жизнью, когда Джонни пытался уйти от конфликта.

Что касается, актрисы Эмбер Херд, она обвиняла своего бывшего мужа Джонни Деппа в насилии, которое он отрицал.