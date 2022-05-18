Адвокатка Джонні Деппа показала любовний щоденник Ембер Герд із погрозливими записами

Колишня дружина актора писала, що хоче розірвати його на частини та з'їсти.

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Після тижневої перерви відновилися гучні судові слухання у справі Джонні Деппа проти його колишньої дружини Ембер Герд. Адвокатка голлівудського актора Камілла Васкес показала суду любовний щоденник колишнього подружжя, де замість романтичних нотаток, які передбачає подібний формат епістолярного жанру, Ембер Герд погрожувала розірвати свого колишнього на частини. Про це повідомляє Daily mail.

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У щоденниковому записі від 22 травня 2015 року Герд написала: "Справжнє кохання — це не просто божевілля пристрасті або вибір безпечного світу. Йдеться про те, щоб мати і те, й інше. Я бачила в тобі справжню дружбу та повагу, але я більше, ніж будь-коли, хочу розірвати тебе на частини, зжерти і насолодитися смаком".

Адвокатка Деппа попросила пояснити Герд глибоке значення послання, зробленого незадовго до того, як, за заявою акторки, Джонні жорстоко напав на неї. Колишня дружина знаменитості пояснила присяжним, що це була любовна записка, вказавши водночас те, що записи самого Деппа в щоденнику було відредаговано.

Тоді Васкес показала записи Ембер Герд, зроблені під час медового місяця, коли, як стверджує акторка, колишній чоловік бив її. В одній із нотаток, датованих 1 серпня 2015 року, Герд писала, що обожнює його, і не може уявити більш чудового медового місяця. В іншому записі від 22 липня 2015 Херд бажає Деппу щасливого медового місяця. У жодному із записів у їхньому спільному щоденнику колишня дружина голлівудського актора не згадує про жорстокий напад на неї.

При цьому в нотатках, зроблених трохи пізніше, Герд пише, що їй дуже шкода, що вона могла бути зла і завдати болю Деппу. А також шкодує про те, що дуже сильно трясла кермо, і просить у колишнього чоловіка можливості виправитися. "Ти мені потрібен… Ти мій наріжний камінь, моє серце, моє все. Я ненавиджу, коли ми сваримося", — писала акторка в щоденнику.

Нагадаємо, судові розгляди Джонні Деппа та Ембер Герд продовжуються другий місяць. Голлівудський актор звернувся до суду з позовом на 50 млн доларів проти своєї колишньої дружини за наклеп через опубліковану у ЗМІ статтю, де побічно йдеться про те, що Депп бив Герд під час їхнього шлюбу. У відповідь Герд подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів.

Судові розгляди між колишнім подружжям відбуваються у відкритому режимі. Кожне нове засідання, яке транслюють на кількох медіа-платформах, дедалі більше нагадує шоу.

Як писав раніше Фокус, Ембер Герд не пожертвувала гроші, отримані після розлучення з Деппом, на благодійність, як обіцяла.