Адвокат Джонни Деппа показала любовный дневник Эмбер Херд с угрожающими записями

Бывшая супруга актера писала, что хочет разорвать его на части и съесть.

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После недельного перерыва возобновились громкие судебные слушания по делу Джонни Деппа против его бывшей жены Эмбер Херд. Адвокат голливудского актера Камилла Васкес показала суду любовный дневник бывших супругов, где вместо романтических заметок, которые предполагает подобный формат эпистолярного жанра, Эмбер Херд угрожала разорвать своего бывшего на части. Об этом сообщает Daily mail.

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В дневниковой записи от 22 мая 2015 года Херд написала: "Настоящая любовь — это не просто безумие страсти или выбор безопасного мира. Речь идет о том, чтобы иметь и то, и другое. Я видела в тебе настоящую дружбу и уважение, но я больше, чем когда-либо, хочу разорвать тебя на части, сожрать и насладиться вкусом".

Адвокат Деппа попросила объяснить Херд глубокий смысл послания, сделанного незадолго до того, как, по заявлению актрисы, Джонни жестоко напал на нее. Бывшая супруга знаменитости объяснила присяжным, что это была любовная записка, указав при этом на то, что записи самого Деппа в дневнике были отредактированы.

Тогда Васкес показала записи Эмбер Херд, сделанные во время медового месяца, когда, как утверждает актриса, бывший супруг избивал ее. В одной из заметок, датированных 1 августа 2015 года, Херд писала, что обожает его, и не может представить более великолепного медового месяца. В другой записи от 22 июля 2015 года Херд желает Деппу счастливого медового месяца. Ни в одной из записей в их общем дневнике бывшая супруга голливудского актера не упоминает о жестоком нападении на нее.

При этом в заметках, сделанных чуть позже, Херд пишет, что ей очень жаль, что она могла быть злой и причинить боль Деппу. А также сожалеет о том, что слишком сильно трясла руль, и просит у бывшего супруга возможности исправиться. "Ты мне нужен… Ты мой краеугольный камень, мое сердце, мое все. Я ненавижу, когда мы ссоримся", — писала актриса в дневнике.

Напомним, судебные разбирательства Джонни Деппа и Эмбер Херд продолжаются второй месяц. Голливудский актер обратился в суд с иском на 50 млн долларов против своей бывшей супруги за клевету из-за опубликованной в СМИ статьи, где косвенно говорится о том, что Депп избивал Херд во время их брака. В ответ Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов.

Судебные разбирательства между бывшими супругами проходят в открытом режиме. Каждое новое заседание, которое транслируют на нескольких медиа-платформах, все больше напоминает шоу.

Как писал ранее Фокус, Эмбер Херд не пожертвовала деньги, полученные после развода с Деппом, на благотворительность, как обещала.