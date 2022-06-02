Джонни Депп рассказал, зачем на самом деле судился с Эмбер Херд

Актер празднует победу и готовится к новой жизни.

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58-летний американский актер Джонни Депп, выигравший дело о клевете против Эмбер Херд, обратился ко всем своим поклонникам, опубликовав большой текст в Instagram, где рассказал, что его заставило ввязаться в шестилетнюю войну с бывшей женой, и поблагодарил их за то, что поддерживали его на протяжении всех лет гонений.

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Актер признался, что шест лет назад его жизнь изменилась "в мгновение ока", и это ударило по его родным и близким, а также его преданным фанатам.

"Через СМИ начали распространяться лживые, серьезные и уголовные обвинения в мой адрес, вызвав бесконечный поток ненависти, несмотря на то что против меня не было выдвинуто никаких формальных обвинений. Все это пролетело по миру буквально в наносекунду и сейсмически повлияло на мою жизнь и карьеру", – начал он свое обращение.

Теперь же, спустя шесть лет справедливость восторжествовала несмотря на все потери. Добиться этого стало главной целью Деппа:

"Я решился довести это дело до конца только после того, как серьезно подумал обо всех юридических трудностях, с которыми предстоит столкнуться, и каким зрелищем все это станет для всего мира. С самого начала целью этого судебного слушания было желание раскрыть правду, независимо от исхода. Я был обязан говорить правду — обязан своим детям, обязан всем тем, кто бесконечно верил в меня. Я наконец-то чувствую смирение, зная, что добился этого".

Любовь и поддержка со всего мира, по словам Джонни, буквально ошеломили его. Он надеется, что его борьба за правду помогла другим, кто оказался в похожей ситуации, а также хотел бы, чтобы СМИ оперировали доказанными фактами, а не надуманными.

Он поблагодарил судью присяжных, шерифов и всех остальных участников этого дела, но наиболее тепло высказался о команде свих юристов, которые отлично поработали, чтобы раскрыть всю правду. Кстати, с адвокатом Камиллой Васкес ему приписывали роман, однако она опровергла эти слухи.

"Лучшее только впереди, и новая глава наконец началась", – подытожил Депп свой пост.

Напомним, 1 июня суд присяжных, изучив все материалы дела и выслушав показания, пришел к выводу, что правда – за Деппом. Теперь Эмбер Херд придется заплатить бывшему мужу свыше 8 миллионов долларов.

Команда юристов актрисы уже анонсировала апелляцию, а сама Херд написала, что разочарована решением суда. Более того, ее адвокат уже заявила,что Эмбер не сможет заплатить назначенную сумму.