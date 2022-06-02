Джонни Депп и Эмбер Херд. Как проходил самый масштабный звездный суд в истории

Судебный процесс между Деппом и Херд будет задокументирован и выпущен в виде фильма. Пока что документального, но не исключено, что и Голливуд подтянется с экранизацией.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В США завершился один из самых громких судебных процессов последних нескольких лет между 58-летним голливудским актером Джонни Деппом и его бывшей женой и коллегой по цеху 36-летней Эмбер Херд. Суд признал ее виновной в клевете и обязал выплатить экс-супругу $15 млн вместо требуемых истцом $50 млн, а тот, в свою очередь, заплатит ей всего $2 млн вместо $100 млн.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

За процессом, который начался 11 апреля и продолжался 6,5 недель, следили десятки миллионов зрителей по всему миру, поскольку он транслировался на нескольких платформах. Обыватели стали свидетелями поистине нескучной жизни пары в браке, поскольку обе стороны, а также их защита и свидетели активно делились самыми пикантными подробностями взаимоотношений.

С чего все началось

Эмбер Херд и Джонни Депп познакомились на съемках фильма "Ромовый дневник", и актер буквально потерял голову из-за роскошной блондинки. Роман вспыхнул практически сразу, и ради Эмбер Джонни бросил мать своих двоих детей, актрису и модель Ванессу Паради, с которой счастливо жил 14 лет, но так и не женился на ней.

Уже в феврале 2015 года пара связала себя узами брака, который оказался очень недолговечным. Уже в 2016 году актриса подала на развод, а через неделю получила запретительный ордер против Деппа. Она утверждала, что тот бросил ей в голову айфон и ударил ее. Джонни же все отрицал и уверял, что его хотят клеветать, чтобы во время бракоразводного процесса выбить больше денег.

[ + – ] Брак Деппа и Херд продлился чуть больше года Фото: Getty Images

Правоохранители, изучив материалы дела, не нашли доказательств рукоприкладства со стороны актера, а Херд не стала дальше развивать эу историю.

Официально пара развелась в 2017 году, но это был далеко не конец, а скорее, только начало грядущих проблем для Деппа.

В 2018 году в издании The Washington Post вышло эссе, автором которого была Херд, с призывом изменить в США отношение к жертвам насилия. При этом сама актриса признается, что сама неоднократно подвергалась насилию со стороны мужчины. И хотя ни одного имени указано не было, все говорило о том, что Херд имеет в виду Деппа.

Учитывая то момент, что выход эссе совпал с активной фазой движения #MeToo, карьере Джонни пришел конец. Он лишился роли во франшизе "Фантастические твари", потерял контракт на роль Джека Воробья в продолжении "Пиратов Карибского моря, а все фильмы с его участием стриминговый сервис Netflix заблокировал.

Поиграв в 2018 году суд в Лондоне против издания The Sun, где в своем материале журналист Дэн Вуттон назвал его "человеком, избивавшим жену", Депп не стал мириться с этим и снова подал иск уже против Херд в США.

Во время суда, стартовавшего 11 апреля этого года, бывшие супруги не стеснялись доставать на поверхность самое грязное белье, а также эпатировать публику неожиданными заявлениями.

Так, накануне первого заседания Херд написала в соцсети о том, что до сих пор любит своего бывшего супруга.

"Как вы наверняка знаете, я скоро буду в Вирджинии, где предстану в суде перед своим бывшим мужем Джонни Деппом. Он подал на меня в суд за статью в Washington Post, где я рассказала, как столкнулась с домашним насилием. Я никогда не называла имени Джонни в той статье, а только написала о цене, которую платят женщины, когда выступают против мужчин, у которых есть власть. И я продолжаю платить эту цену. Я надеюсь, что, когда это дело завершится, я смогу двигаться дальше, и Джонни тоже. Я всегда любила Джонни, и мне очень больно снова обсуждать подробности нашей прошлой совместной жизни на глазах у всего мира", – говорилось в публикации.

Однако это признание совершенно не помешало защите актрисы всего через несколько дней после начала суда пригрозить Деппу новым иском об изнасиловании.

В свою очередь адвокаты Джонни достали на поверхность историю с отрезанным в ходе ссоры с Эмбер пальцем актера, а сторона истицы ответила, что мужчина сам просил жену порезать его.

Более того, Эмбер не раз угрожала супругу, что совершит суицид, если он ее бросит, а клинический психолог рассказала суду, что у Херд – два пограничных расстройства личности, которые влияют на ее поведение и эмоции.

Во время заседаний актриса копировала стиль одежды Деппа, который не смотрел ей в глаза, а ее адвоката заподозрили в симпатиях к Джонни. Правда, любовная линия не обошла и тандем актера и его защитницы Камиллы Васкес, которым особо внимательные приписывали роман. Позже выяснилось, что у юриста отношения с совсем другим человеком.

[ + – ] Деппу приписывали роман с его адвокатом Камиллой Васкес Фото: Getty Images

Чем все закончилось

1 июня суд присяжных, выслушав обе стороны, а также 38 свидетелей со стороны Деппа и 24 от Херд, увидев десятки текстов, фотографий, видео, медицинских карт и даже страниц из "Журнала любви" бывшей пары, которые они писали друг другу от руки, пришел к выводу, что Эмбер оклеветала Деппа.

Актеру было присуждено от $15 до $10 млн в качестве компенсации и $5 млн в качестве штрафных санкций. Позже судья ограничил ущерб в Вирджинии максимумом в $350 тыс., в результате чего Депп получит в общей сложности $8,35 млн.

Напротив, Херд выиграла только один из трех своих встречных исков, которые касались заявлений адвоката Деппа о том, что она и друзья разгромили их квартиру, прежде чем вызвать полицию. Ей было присуждено всего $2 млн в качестве компенсации за ущерб из $100 млн, которые она требовала, и ноль долларов в качестве штрафных санкций.

На оглашении вердикта Джонни не было, а Эмбер слушала присяжных, опустив глаза вниз. Она намерена обжаловать решение суда.