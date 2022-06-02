Джонні Депп і Ембер Герд. Як проходив наймасштабніший зірковий суд в історії

Судовий процес між Деппом і Герд буде задокументований і випущений у вигляді фільму. Поки що документального, але не виключено, що й Голлівуд підтягнеться з екранізацією.

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У США завершився один із найгучніших судових процесів останніх кількох років між 58-річним голлівудським актором Джонні Деппом і його колишньою дружиною та колегою з цеху 36-річною Ембер Герд. Суд визнав її винною в наклепі та зобов'язав виплатити ексчоловіку $15 млн замість $50 млн, які вимагав позивач, а той, у свою чергу, заплатить їй лише $2 млн замість $100 млн.

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За процесом, що розпочався 11 квітня й тривав 6,5 тижня, стежили десятки мільйонів глядачів у всьому світі, оскільки він транслювався на кількох платформах. Обивателі стали свідками воістину ненудного життя пари в шлюбі, оскільки обидві сторони, а також їхній захист і свідки активно ділилися пікантними подробицями стосунків.

Із чого все почалося

Ембер Герд і Джонні Депп познайомилися на зйомках фільму "Ромовий щоденник", і актор буквально втратив голову через розкішну блондинку. Роман спалахнув практично відразу, і заради Ембер Джонні покинув матір своїх двох дітей, актрису та модель Ванессу Параді, з якою щасливо жив 14 років, але так і не одружився з нею.

Уже в лютому 2015 року пара пов'язала себе узами шлюбу, який виявився дуже недовговічним. У 2016 році акторка подала на розлучення, а за тиждень отримала заборонний ордер проти Деппа. Вона стверджувала, що той кинув їй у голову айфон і вдарив її. Джонні ж усе заперечував і запевняв, що на нього хочуть звести наклеп, щоб під час шлюборозлучного процесу вибити більше грошей.

[ + – ] Шлюб Деппа та Герд тривав трохи більше року Фото: Getty Images

Правоохоронці, вивчивши матеріали справи, не знайшли доказів рукоприкладства з боку актора, а Герд не стала далі розвивати її історію.

Офіційно пара розлучилася у 2017 році, але це був далеко не кінець, а, скоріше, лише початок майбутніх проблем для Деппа.

У 2018 році у виданні The Washington Post вийшло есе, авторкою якого була Герд, із закликом змінити в США ставлення до жертв насильства. При цьому сама актриса зізнається, що сама неодноразово зазнавала насильства з боку чоловіка. І хоча жодного імені не було зазначено, все говорило про те, що Герд має на увазі Деппа.

Враховуючи той момент, що вихід есе співпав із активною фазою руху #MeToo, кар'єрі Джонні прийшов кінець. Він втратив роль у франшизі "Фантастичні звірі", втратив контракт на роль Джека Спарроу в продовженні "Піратів Карибського моря", а всі фільми за його участю стримінговий сервіс Netflix заблокував.

Погравши у 2018 році суд у Лондоні проти видання The Sun, де у своєму матеріалі журналіст Ден Вуттон назвав його "людиною, яка била дружину", Депп не став миритися з цим і знову подав позов уже проти Герд у США.

Під час суду, що стартував 11 квітня цього року, колишнє подружжя не соромилося діставати на поверхню найбруднішу білизну, а також епатувати публіку несподіваними заявами.

Так, напередодні першого засідання Герд написала в соцмережі про те, що досі любить свого колишнього чоловіка.

"Як ви, напевно, знаєте, я скоро буду у Вірджинії, де постану в суді перед своїм колишнім чоловіком Джонні Деппом. Він подав на мене до суду за статтю у Washington Post, де я розповіла, як зіткнулася з домашнім насильством. Я ніколи не називала імені Джонні в тій статті, а тільки написала про ціну, яку платять жінки, коли виступають проти чоловіків, у яких є влада. І я продовжую платити цю ціну. Я завжди любила Джонні, і мені дуже боляче знову обговорювати подробиці нашого минулого спільного життя на очах у всього світу", — йшлося в публікації.

Однак це зізнання зовсім не завадило захисту актриси лише через кілька днів після початку суду пригрозити Деппу новим позовом про зґвалтування.

У свою чергу адвокати Джонні дістали на поверхню історію з відрізаним під час сварки з Ембер пальцем актора, а сторона позивачки відповіла, що чоловік сам просив дружину порізати його.

Крім того, Ембер не раз погрожувала чоловіку, що вчинить суїцид, якщо він її покине, а клінічна психологиня розповіла суду, що в Герд — два прикордонні розлади особистості, які впливають на її поведінку й емоції.

Під час засідань акторка копіювала стиль одягу Деппа, який не дивився їй у вічі, а її адвоката запідозрили в симпатіях до Джонні. Щоправда, любовна лінія не оминула й тандем актора та його захисниці Камілли Васкес, яким особливо ретельно приписували роман. Пізніше з'ясувалося, що в юристки стосунки із зовсім іншою людиною.

[ + – ] Деппу приписували роман із його адвокаткою Каміллою Васкес Фото: Getty Images

Чим усе закінчилося

1 червня суд присяжних, вислухавши обидві сторони, а також 38 свідків із боку Деппа та 24 від Герд, побачивши десятки текстів, фотографій, відео, медичних карт і навіть сторінок із "Журналу кохання" колишньої пари, які вони писали одне одному від руки, дійшов висновку, що Ембер обмовила Деппа.

Актору було присуджено від $15 до $10 млн як компенсацію і $5 млн як штрафні санкції. Пізніше суддя обмежив збитки у Вірджинії максимумом у $350 тис., унаслідок чого Депп отримає загалом $8,35 млн.

Натомість Герд виграла лише один із трьох своїх зустрічних позовів, які стосувалися заяв адвоката Деппа про те, що вона та друзі розгромили їхню квартиру, перш ніж викликати поліцію. Їй було присуджено лише $2 млн як компенсацію за збитки зі $100 млн, які вона вимагала, і нуль доларів як штрафні санкції.

На оголошення вердикту Джонні не було, а Ембер слухала присяжних, опустивши очі вниз. Вона має намір оскаржити рішення суду.