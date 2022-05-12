У Джонні Деппа роман з його адвокаткою — ЗМІ

Актор наразі планує відсудити 50 млн доларів у своєї колишньої дружини.

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У мережі підозрюють американського актора Джоні Деппа в новому романі з його адвокаткою Каміллою Васкес. Про це пише Marca.

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На одному з відео, які потрапили в мережу, 58-річний актор мило посміхається своєму правовому захиснику. А на іншому вони обіймалися після завершення засідання суду.

[ + – ] Джонні Депп та його адвокатка Камілла Васкес

Офіційних коментарів щодо нового ймовірного роману ні від актора, ні від Камілли Васкес поки не було. Західні таблоїди припускають різні варіанти розвитку подій.

38-річна Камілла Васкес представляє суд адвокатів, які захищають Деппа у справі проти його колишньої дружини Ембер Герд, і спеціалізується на судових спорах щодо договірних ситуацій.

Наразі ж Джонні Депп планує відсудити 5 мільйонів доларів у своєї колишньої дружини Ембер Герд, з якою вони розсталися ще у 2017 році. Після скандального розлучення та звинувачень у домашньому насильстві кар'єра Деппа пішла вниз і він втратив мільйони доларів на нереалізованих контрактах.

Нагадаємо, Ембер Герд випадково згадала ім'я колишньої дівчини Джонні Деппа прямо під часу засідання суду. І тепер британська супермодель Кейт Мосс може свідчити на користь свого колишнього коханого.

Фокус пильно стежить за процесом розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд. Нещодавно 36-річна акторка зізналася, що стало причиною першого удару Джонні Деппа.