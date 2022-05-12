У Джонни Деппа роман с его адвокатом — СМИ
Актер планирует отсудить 50 млн долларов у своей бывшей жены.
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В Сети подозревают американского актера Джонни Деппа в новом романе с его адвокатом Камиллой Васкес. Об этом пишет Marca.
На одном из попавших в Сеть видео 58-летний актер мило улыбается своему правовому защитнику. А на другом они обнимались после завершения заседания суда.
Официальных комментариев по поводу нового возможного романа ни от актера, ни от Камиллы Васкес пока не было. Западные таблоиды предполагают разные варианты развития событий.
38-летняя Камилла Васкес представляет суд адвокатов, защищающих Деппа по делу против его бывшей супруги Эмбер Херд, и специализируется на судебных спорах по договорным ситуациям.
Джонни Депп планирует отсудить 5 миллионов долларов у своей бывшей жены Эмбер Херд, с которой они расстались еще в 2017 году. После скандального развода и обвинений в домашнем насилии карьера Деппа пошла вниз и он потерял миллионы долларов на нереализованных контрактах.
Напомним, Эмбер Херд случайно упомянула имя бывшей девушки Джонни Деппа прямо во время заседания суда. И теперь британская супермодель Кейт Мосс может свидетельствовать в пользу своего бывшего возлюбленного.
Фокус внимательно следит за процессом развода Джонни Деппа и Эмбер Херд. Недавно 36-летняя актриса призналась, что стало причиной первого удара Джонни Деппа.