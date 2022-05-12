У Джонни Деппа роман с его адвокатом — СМИ

Актер планирует отсудить 50 млн долларов у своей бывшей жены.

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В Сети подозревают американского актера Джонни Деппа в новом романе с его адвокатом Камиллой Васкес. Об этом пишет Marca.

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На одном из попавших в Сеть видео 58-летний актер мило улыбается своему правовому защитнику. А на другом они обнимались после завершения заседания суда.

[ + – ] Джонни Депп и его адвокат Камилла Васкес

Официальных комментариев по поводу нового возможного романа ни от актера, ни от Камиллы Васкес пока не было. Западные таблоиды предполагают разные варианты развития событий.

38-летняя Камилла Васкес представляет суд адвокатов, защищающих Деппа по делу против его бывшей супруги Эмбер Херд, и специализируется на судебных спорах по договорным ситуациям.

Джонни Депп планирует отсудить 5 миллионов долларов у своей бывшей жены Эмбер Херд, с которой они расстались еще в 2017 году. После скандального развода и обвинений в домашнем насилии карьера Деппа пошла вниз и он потерял миллионы долларов на нереализованных контрактах.

Напомним, Эмбер Херд случайно упомянула имя бывшей девушки Джонни Деппа прямо во время заседания суда. И теперь британская супермодель Кейт Мосс может свидетельствовать в пользу своего бывшего возлюбленного.

Фокус внимательно следит за процессом развода Джонни Деппа и Эмбер Херд. Недавно 36-летняя актриса призналась, что стало причиной первого удара Джонни Деппа.