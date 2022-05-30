Джонні Депп відволікся від суду та влаштував концерт

Актор виступив на концерті свого друга Джеффа Бека в Англії та виконав пісню Джона Леннона

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Джонні Депп вирішив відволіктися від суду з колишньою дружиною Ембер Герд і виступив на концерті свого друга Джефа Бека в Шеффілді, Англія. Про це пише Hollywood Reporter.

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Депп виконав кавер на пісню Джона Леннона Isolation. "Не чекав цього... Я думав, що він у суді, але виявилося, що він у Шеффілді, на сцені з Джеффом Беком", — написав один із шанувальників в Instagram.

[ + – ] Виступ Джонні Деппа у Шеффілді

Джефф, семиразовий володар "Греммі" і колишній учасник гурту The Yardbirds, і Джонні записали кавер на пісню Леннона у 2020 році, але нещодавно вона потрапила до чартів, після того, як суд між Деппом та Ембер Герд потрапив на перші сторінки таблоїдів.

Депп та Бек часто записувалися разом під час карантину, спричиненого пандемією коронавірусу.

Також Джонні часто грає на гітарі разом із легендарним Елісом Купером та Джо Перрі з Aerosmith. Вони виступають під назвою The Hollywood Vampires.

Мабуть, саме їх мала на увазі Ембер, коли скаржилася своїй помічниці на "нудних старих друзів" свого чоловіка. "Їй не подобається тусуватися з друзями Деппа, тому що вони нудні старі люди, які грають на гітарах, і їй це не цікаво", — розповідала колишня помічниця в залі суду.

Нагадаємо, Депп і Герд одружилися 3 лютого 2015 року на цивільній церемонії у своєму будинку в Лос-Анджелесі через чотири роки після того, як вони зустрілися на зйомках фільму "Ромовий щоденник". Пара влаштувала розкішний прийом на приватному ідилічному острові на Багамах, який Депп купив у 2004 році за 3,6 мільйона доларів.

Проте вже через рік Ембер заявила, що Депп її бив, та подала на розлучення. Репутація актора сильно постраждала, він втратив роль у кількох фільмах, тому тепер він подав до суду на Ембер, щоб очистити свою репутацію.

На його захист вже виступила його колишня дівчина, супермодель Кейт Мосс, яка розповіла, що Депп ніколи її не бив і не скидав зі сходів, хоча Ембер стверджувала, що її колишній чоловік робив це.

Очікують, що судовий процес триватиме від шести до семи тижнів, і серед знаменитостей, які мають дати свідчення, є Джеймс Франко, Пол Беттані та Еллен Баркін.