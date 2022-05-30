Джонни Депп отвлекся от суда и устроил концерт

Актер выступил на концерте свого друга Джеффа Бека в Англии и исполнил песню Джона Леннона

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Джонни Депп решил отвлечься от суда с бывшей женой Эмбер Херд и выступил на концерте своего друга Джеффа Бека в Шеффилде, Англия. Об этом пишет Hollywood Reporter.

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Депп исполнил кавер на песню Джона Леннона Isolation. "Не ожидал этого… Я думал, что он в суде, но оказалось, что он в Шеффилде, на сцене с Джеффом Беком", — написал один из поклонников в Instagram.

[ + – ] Выступление Джонни Деппа в Шеффилде

Джефф, семикратный обладатель "Грэмми" и бывший участник группы The Yardbirds, и Джонни записали кавер на песню Леннона в 2020 году, но недавно она попала в чарты, после того, как суд между Деппом и Эмбер Херд попал на первые страницы таблоидов.

Депп и Бек часто записывались вместе во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Также Джонни часто играет на гитаре вместе с легендарным Элисом Купером и Джо Перри из Aerosmith. Они выступают под названием The Hollywood Vampires.

Видимо именно их имела в виду Эмбер, когда жаловалась своей помощнице на "скучных старых друзей" своего мужа. "Ей не нравится тусоваться с друзьями Деппа, потому что они скучные старики, играющие на гитарах, и ей это не интересно", — рассказывала бывшая помощница в зале суда.

Напомним, Депп и Херд поженились 3 февраля 2015 года на гражданской церемонии в своем доме в Лос-Анджелесе, спустя четыре года после того, как они встретились на съемках фильма "Ромовый дневник". Пара устроила роскошный прием на идиллическом частном острове на Багамах, который Депп купил в 2004 году за 3,6 миллиона долларов.

Однако уже через год Эмбер заявила, что Депп ее бил и подала на развод. Репутация актера сильно пострадала, он потерял роли в нескольких фильмах, так что теперь он подал в суд на Эмбер, чтобы очистить свою репутацию.

В его защиту уже выступила его бывшая девушка, супермодель Кейт Мосс, которая рассказала, что Депп никогда ее не бил, и не сбрасывал с лестницы, хотя Эмбер утверждала, что ее бывший муж делал это.

Ожидается, что судебный процесс продлится от шести до семи недель, и среди знаменитостей, которые должны дать показания, есть Джеймс Франко, Пол Беттани и Эллен Баркин.